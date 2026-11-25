Сервис «Ситидрайв» объявил о пополнении автопарка в Москве и Санкт-Петербурге — 100 новых автомобилей Haval H3 стали доступны для жителей обоих городов. К 25 ноября все 100 машин уже работают на линии.

Решение о закупке принято с учетом высокого спроса: автомобили Haval пользуются устойчивой популярностью у пользователей сервиса. По данным компании, 38% клиентов выбирают Haval для своих поездок за вместительный салон, комфортную посадку и удобство в управлении.

Haval H3 — это компактный кроссовер с внедорожным характером. Салон рассчитан на пять человек, поэтому модель подходит и для городских поездок, и для загородных маршрутов, и для отдыха с семьей или друзьями. На фоне того, что междугородные поездки выросли на 17%, а средняя дистанция аренды увеличилась до 320 км, эта модель оказалась востребованной именно для таких сценариев.

Все автомобили Haval H3, которые вышли в Санкт-Петербурге, — без брендированной оклейки. Это отдельный проект «Ситидрайва»: пользователь может забронировать машину, которая выглядит как своя. Для многих клиентов важна приватность — на таких автомобилях нет логотипов, что позволяет комфортнее передвигаться по городу: со стороны не видно, что это каршеринг, и машина выглядит как личная.

«Наша главная цель — предоставить надежные услуги и максимально широкий выбор. Мы постоянно работаем над тем, чтобы клиенты имели возможность тестировать самые разные модели. Мы видим, что люди все чаще берут машину на несколько часов или дней, чтобы съездить на дачу или к родным. Возможность сесть за руль автомобиля без брендированной оклейки — это новый уровень комфорта и приватности для пользователей», — отметил генеральный директор «Ситидрайва» Денис Стамат.