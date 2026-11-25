Правительство России упростило процесс проверки документов на дороге. Водителю достаточно предъявить QR-код из вкладки «Транспорт» в «Цифровом ID» в мессенджере, а инспектору — отсканировать его. Об этом CNews сообщили представители «Макс».

Генеральный директор «Макс» Фарит Хуснояров: «Возможность предъявлять права и СТС через «Макс» упростит жизнь десяткам миллионов водителей: вместо бумажных документов достаточно показать QR-код на экране смартфона. Новый функционал поможет забывчивым водителям сэкономить на штрафах и снизит риск утери физических носителей. Важно помнить, что сервис работает при наличии мобильного интернета».

«Цифровой ID» — это специальный раздел в «Макс», где находятся QR-код, с помощью которого можно подтвердить личность, возраст и льготные статусы, а также карточки с данными документов. Сервис подключили более 10 млн россиян.

Для создания «Цифрового ID» необходимо: открыть одноименный раздел, нажать на кнопку «Создать QR», предоставить согласие на обработку персональных данных, придумать pin-код для входа.

«Цифровой ID» действителен только на том устройстве, на котором он создавался. Доступ к динамическому QR-коду осуществляется по pin-коду, Face ID или отпечатку пальца.