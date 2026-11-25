В Балтайском районе Саратовской области расширили покрытие сети 4G. Новое оборудование запустили в старинном селе Царевщина, где проживает около 1500 человек. Скорость мобильного интернета до 120 Мбит/с сельчанам обеспечил «МегаФон». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село расположено у реки Алай в окружении лесов. Ранее плотные лесные массивы создавали помехи для радиоволн и ослабляли сигнал от базовых станций соседних населенных пунктов. Запуск собственной телеком-инфраструктуры позволил преодолеть влияние сложного ландшафта и сделать связь в селе стабильной.

Для работы сети инженеры задействовали средне- и высокочастотные слои LTE — они позволяют передавать тяжелые файлы на скорости до 120 Мбит/с даже при большом количестве пользователей. Благодаря новому оборудованию устойчивый сигнал появился на всей территории Царевщины, включая ее окраины, а также в ближайших населенных пунктах и на участке автодороги в сторону Балтая.

«За год суммарный месячный интернет-трафик в селах и деревнях Балтайского района вырос на 18%. Потребность в быстром интернете увеличивалась и в Царевщине, однако рельеф и густые леса мешали прохождению сигнала в село, поэтому запуск собственной инфраструктуры связи был здесь необходим. Теперь мобильный интернет упрощает жителям доступ к госуслугам, дистанционному обучению и банковским сервисам, а при необходимости поддержит работу фермерских хозяйств, магазинов, школы и фельдшерско-акушерского пункта», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

Надежная связь также может повысить туристическую привлекательность Царевщины для тех, кто интересуется историей Саратовской области. Поселение появилось в начале XVIII века и известно как бывшее имение графов Нессельроде. До наших дней здесь сохранилась часть усадебного комплекса, включенного в реестр памятников культуры регионального значения: конюшни, больничный корпус, контора и здание школы для крестьянских детей. Теперь гости села могут прямо во время прогулок по территории усадьбы пользоваться онлайн-картами, загружать аудиогиды, делиться видео и фотографиями.