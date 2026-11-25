Сервис аренды электросамокатов «Юрент», часть экосистемы МТС, представил финансовые и операционные показатели за 9 месяцев 2026 г.

Оборот платформы, «Юрент» за 9 месяцев 2026 г. достиг 12,7 млрд руб., сообщили CNews в компании. Таким образом, «Юрент» второй год подряд удерживает лидерство по GMV среди российских кикшеринговых сервисов.

Количество поездок на самокатах сервиса на платформе выросло на 4,5% год к году — до 111,6 млн поездок. Подобная динамика обусловлена высокой базой прошлого года на фоне масштабной экспансии сервиса, а также локальном насыщении рынка кикшеринга в целом. Количество локаций сохранилось на уровне прошлого года — 200 населенных пунктов в России и Белоруссии.

При этом в 2026 г. сервису удалось сохранить демократичную ценовую политику, которая позволила удержать уже существующих пользователей и выйти в плюс по поездкам.

Иван Туринге, генеральный директор «Юрент», сказал: «В 2026 г. мы наблюдаем значительный рост числа “транспортных” поездок и изменение среднего времени одной поездки до 9,6 минуты. Самокаты стали утилитарным транспортом для миллионов людей. Несмотря на ряд негативных факторов — позднее начало сезона из-за неблагоприятной погоды и административных барьеров, отключения мобильного интернета, а также высокую базу 2025 г. — рынок растет. Рынок кикшеринга в России приходит к балансу: по нашей оценке, доля «Юрент» по итогам 9 месяцев составляет порядка 34-36%».