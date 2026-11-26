ИТ-холдинг «Т1» объявил о запуке облачного сервиса «Комплексная защита интернет-ресурсов» для малого и среднего бизнеса: он объединяет защиту от DDoS-атак, вредоносных ботов и веб-уязвимостей. Сервис подключается за 20 минут и не требует ручной настройки. Решение будет особенно полезно интернет-магазинам, службам доставки, сервисам онлайн-записи и другим компаниям, для которых доступность сайта напрямую влияет на продажи и репутацию.

Сервис защищает от DDoS-атак, спама в формах обратной связи, взлома личных кабинетов клиентов и подмены контента — например, платежных реквизитов. Компания может выбрать базовую защиту от DDoS или комплексный пакет с защитой от ботов и межсетевым экраном для защиты веб-приложений (WAF), который можно дополнить отдельными модулями. Клиенты могут воспользоваться тестовым периодом до 14 дней. Сервис можно подключить независимо от того, у какого хостинг-провайдера размещён сайт. Атаки отражаются автоматически, техподдержка работает круглосуточно.

Одним из первых клиентов сервиса стал интернет-магазин, который столкнулся с вредоносным трафиком — это создавало избыточную нагрузку на хостинг. После подключения защиты сервис отразил более 30 тыс. вредоносных запросов от ботов. Пиковая нагрузка во время атак достигала 6 тысяч запросов в секунду — это сопоставимо с нагрузкой на сайт крупного банка. Защита помогла магазину сохранить доступность сайта без необходимости расширять ресурсы хостинга.

«Малый и средний бизнес — важная для нас категория клиентов, и мы хотим дать ей доступ к тем же преимуществам облака, которыми уже пользуются крупные компании: гибкую оплату по подписке, гарантированный SLA и техподдержку без необходимости держать собственный штат и нести капитальные затраты. Комплексная защита интернет-ресурсов — первый шаг на этом пути: мы предлагаем не урезанную копию энтерпрайз-решения, а инструмент, который закрывает реальные потребности небольшого бизнеса — сохранение доступности сайта, защита рекламного бюджета и обеспечение безопасности данных клиентов», — отметил Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности бизнес-направления «Облачные сервисы» ИТ-холдинга «Т1».