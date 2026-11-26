По данным «ЮMoney», 9% всех исходящих операций по картам совершается с 23:00 до 06:00 — это каждая одиннадцатая транзакция в системе. Согласно опросу пользователей сервиса, 21% граждан оплачивают товары и услуги в ночные часы постоянно, а еще 54% делают это периодически. Лишь четверть (25%) респондентов заявила, что полностью воздерживается от трат в это время. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

41% покупателей объясняют ночной шопинг привычкой поздно ложиться спать, а 37% жалуются на дефицит свободного времени днем. Треть (33%) привлекает отсутствие внешних раздражителей: ночью их ничего не отвлекает от выбора. 22% опрошенных совершают покупки, когда им что-то срочно понадобилось. Специальные распродажи и акции мотивируют 12% респондентов, а 10% закупаются в перерывах между ночными сменами на работе. Лишь 4% связывают такие траты с поздним возвращением домой.

«Смещение пиков активности на глубокий вечер и ночь свидетельствует о трансформации роли шопинга: для части потребителей это не просто закрытие бытовых нужд, но и форма вечерней релаксации, когда информационный шум снижается. Интересно, что при высокой доле спонтанности покупатели демонстрируют зрелое отношение к тратам: эмоционального выгорания от импульсивных заказов почти не наблюдается», — сказала руководитель направления карточных продуктов «ЮMoney» Наталья Ражева.

Так, всегда заранее планируют ночные заказы лишь 11% опрошенных, иногда составляют список 29%, а 14% ориентируются исключительно на выгодные скидки. Несмотря на то что почти половина (46%) действует полностью импульсивно, 44% практически никогда не жалеют о сделанном выборе, а еще 44% испытывают разочарование крайне редко. Регулярно раскаиваются в ночных тратах лишь 9%, а всегда сожалеют всего 3%.

Анализ каналов продаж фиксирует заметное структурное различие между дневным и ночным поведением аудитории. Летом 2026 г. доля офлайн-покупок днем составляла 28%, тогда как ночью она падала до 12%. При этом объем онлайн-транзакций оставался стабильным: 34% днем против 31% ночью.

По результатам опроса, чаще всего в ночное время россияне делают заказы на маркетплейсах (68%). Доставку продуктов и готовых блюд заказывают 29% пользователей, покупки в соцсетях совершают 18%. Официальные сайты брендов и ресейл-платформы выбирают по 15% опрошенных, а 9% комбинируют сразу несколько площадок.

Большинство ночных чеков относится к категории повседневных: треть покупателей (33%) тратит за один раз до 2 тыс. руб., четверть (25%) укладывается в диапазон от 2 до 5 тыс. руб., а 16% совершают оплаты на сумму от 5 до 10 тыс. руб. Траты от 10 до 15 тыс. руб. фиксируют 8% участников опроса, а 6% указывают на непредсказуемость суммы. Доля крупных транзакций невелика: по 4% приходится на чеки от 15 до 20 тыс. руб., от 20 до 30 тыс. руб. и на заказы свыше 30 тыс. руб.

Аналитика платежей выявила прямую корреляцию между уровнем средних доходов населения (данные Росстата) и готовностью совершать покупки глубокой ночью. В городах с развитой экономикой и высокой концентрацией сервисных бизнесов интерес к ночным покупкам в офлайн- и онлайн-сегментах существенно выше.

Лидером среди миллионников по доле ночных офлайн-платежей стал Санкт-Петербург с показателем 8,2%. Москва занимает вторую строчку (7,1%), а третье место делят Новосибирск и Краснодар (по 7%). Высокие значения также демонстрируют Екатеринбург (6,9%) и Красноярск (6,8%).

На противоположном полюсе оказались Воронеж (4,4%) и Волгоград (4,2%), где зафиксирован самый низкий среди крупнейших городов страны процент операций с 23:00 до 06:00.

Об исследовании. Опрос проводился в сентябре — октябре 2026 г. среди более чем 1,2 тыс. пользователей «ЮMoney». Транзакционная статистика сформирована на базе анализа платежей по картам «ЮMoney» в городах-миллионниках в ночной промежуток с 23:00 до 06:00 за июнь — август 2026 г.