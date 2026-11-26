Компания МТС запустила российские базовые станции «Иртея» на юго-востоке Тамбовской области. Новая инфраструктура обеспечила доступ к стабильной голосовой связи и мобильному интернету для более чем семи тысяч жителей Инжавинского округа, в том числе на территории природного заповедника «Воронинский». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Установка нового оборудования МТС позволила улучшить качество голосовой связи и увеличить скорость мобильного интернета более чем на 30%. Отечественная сеть LTE накрыла социальные и коммерческие объекты Инжавинского округа: музей, школы, дом культуры, административные здания, крестьянско-фермерские хозяйства. Местные жители теперь могут комфортно искать информацию в сети, слушать подкасты и лекции, заказывать справки и проверять сообщения на госуслугах или совершать покупки онлайн без необходимости подключаться к проводному интернету.

Туристам и любителям рыбалки и зимних видов спорта запуск отечественной сети LTE позволит оставаться на связи, использовать навигаторы, бронировать услуги и делиться впечатлениями в соцсетях во время путешествий по живописным водным маршрутам реки Вороны и тропам Воронинского заповедника, который является местом гнездования для многих видов редких, водоплавающих птиц. Местные базы отдыха и гостевые дома, а также объекты дорожного сервиса смогут повысить уровень обслуживания гостей округа за счет внедрения цифровых продуктов на базе стабильного доступа в интернет.

«Инжавинский округ активно развивает свой аграрный и туристический потенциал и запуск здесь отечественной сети на оборудовании «Иртея» стало важным шагом в развитии цифровой среды этой уникальной природной территории. Мы создали надежный фундамент для повышения комфорта жителей, привлечения туристов и роста локальной экономики, основу которой составляют агропредприятия. Для них российская сеть станет базой для внедрения умных систем удаленного сбора, анализа данных и управления объектами. Аграрии получат возможность использовать мониторинг сельхозтехники и применять элементы точного земледелия на полях, попавших в зону покрытия», – отметил директор филиала МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

В 2026 г. МТС развернула отечественную сеть LTE вдоль участков федеральных трасс Р-208 в Рассказовском округе и Р-22 в Сампурском округе Тамбовской области. Российские телеком-площадки «Иртея» также были запущены в городах Уварово, Рассказово и населенных пунктах Токаревского, Сосновского, Староюрьевского, Ржаксинского, Пичаевского, Кирсановского, Бондарского и Жердевского округов. Мобильный интернет и стабильная связь для более чем 62 тыс. местных жителей теперь обеспечиваются отечественным оборудованием.