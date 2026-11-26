ЦППК объявила о расширении географии мобильного приложения «Скороход», благодаря которому не нужно выбирать станцию отправления или прибытия — система сама определяет их автоматически. Обновленная версия приложения с расширенным списком станций выйдет в начале декабря.

«Скороход» будет поэтапно активироваться на различных участках Ярославского направления. Сейчас оборудование установлено и проходит наладку на 10 станциях ответвления до Фрязево: Подлипки-Дачные, Болшево, Валентиновка, Загорянская, Соколовская, Воронок, Щелково, Гагаринская, Чкаловская и Бахчиванджи. Позже к сервису подключат другие станции этого ответвления, а также маршруты до Фрязино, Красноармейска и участки основного хода.

«Масштабирование «Скорохода» на Ярославском направлении — это не просто расширение географии. Это еще один уверенный шаг в будущее, где поездка на пригородном поезде становится удобнее для пассажира. Благодаря обратной связи мы видим, где «Скороход» востребован в большей степени, и внедряем его в первую очередь на конкретных станциях. В начале следующего года к сервису уже будет подключено в общей сложности более 60 станций — все Ярославское направление вплоть до Александрова, Фрязино, Красноармейска и Фрязево», — отметил заместитель генерального директора ЦППК по цифровым сервисам Игорь Евдокимов.

Сейчас компания устанавливает оборудование на станциях. Процесс проходит в несколько этапов: специалисты монтируют несущие конструкции и опоры, подключают оборудование к электропитанию, настраивают солнечные панели для автономной работы. Устройства, с помощью которых приложение определяет местоположение, размещаются на существующих конструкциях, если это позволяет инфраструктура. Там, где подходящих опор нет, устанавливаются специальные столбы высотой около трех метров.

Чтобы воспользоваться «Скороходом», нужно скачать одноименное приложение и пройти короткую регистрацию. После этого сервис будет готов к работе. Перед поездкой пассажир может выбрать дополнительные услуги: провоз велосипеда, багажа, животного или все вместе. Войти и выйти можно на любой из станций Ярославского направления, которые доступны для поездок со «Скороходом». Стоимость будет списана за фактически проделанный путь.