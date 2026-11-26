Мобильная связь на скорости до 140 Мбит/c стала доступна жителям и гостям старинного села Шоршелы в Мариинско-Посадском районе. Новое телеком‑оборудование в населенном пункте запустил «МегаФон». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Название Шоршелы тесно связано с историей российской космонавтики: здесь родился третий советский космонавт Андриян Николаев. Генерал-майор авиации совершил два космических полета: в 1962 г. — одиночный, продолжительностью четверо суток, а в 1970 г. — парный с Виталием Севастьяновым, длительностью 18 суток. Сейчас на родине Андрияна Григорьевича действует Мемориальный комплекс, включающий музей космонавтики, дом-музей семьи Николаевых и сад-парк.

Любители истории космоса, приехав сюда, могут делиться впечатлениями в соцсетях на средней скорости 80 Мбит/c, а максимальная достигает в локации 140 Мбит/с. Технические специалисты «МегаФона» задействовали средний диапазон частот, чтобы обеспечить оптимальную емкость сети.

«Надежная мобильная связь важна как для туристов, так и для местных жителей. В Шоршелах проживает около тысячи человек, которые теперь могут без задержек и зависаний проходить обучающие курсы, связываться с близкими по видеосвязи, пользоваться онлайн-кинотеатрами. Потребность в этом высока: уже сейчас в селе суммарно прокачивают около шести терабайт в месяц. Для сравнения — такой объем позволяет абсолютно каждому жителю посмотреть по пять фильмов онлайн», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии Алексей Кошкин.