«Яндекс Лавка» ускоряет внедрение рободоставки. Сервис будет приходить в новые города сразу с роверами — роботами-доставщиками. Первым таким городом стала Самара. «Яндекс Лавка» открылась здесь 26 ноября 2026 г., и роверы приступили к доставке в первый же день работы сервиса. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки».

Ранее «Яндекс Лавка» начинала работу в новых городах только с курьерской доставкой — роверы появлялись позже. Ускорить внедрение рободоставки и сделать ее доступной сразу после открытия «Яндекс Лавки» позволил запуск серийного производства роверов. Роботы четвертого поколения, которые работают и в Самаре, выпускаются серийно. По сравнению с предшественниками у них обновленная подвеска, более мощный вычислительный блок и новый лидар.

Перед запуском рободоставки в городе работают другие роботы — картографы. Внешне они схожи с роверами, но у них другая задача: они составляют подробную карту улиц, дорог и тротуаров.

Во время движения роверы постоянно анализируют окружающую обстановку с помощью сенсоров — камер и лидара — и используют эти данные для планирования траектории движения. С весны 2026 г. за прокладку траектории отвечает планировщик на базе ИИ. Он позволяет роверу точнее прогнозировать обстановку вокруг и быстрее реагировать на изменения. Благодаря переходу на нейросетевой планировщик удалось повысить безопасность движения и сократить время в пути.

Сейчас рободоставка доступна в 15 городах. Количество дарксторов с роботами с начала октября 2026 г. выросло в 2,2 раза — сейчас их 282. В ноябре 2026 г. роботы доставляли из «Лавки» до 15 тыс. заказов в день. Всего за III квартал 2026 г. роверы выполнили более 750 тыс. доставок для сервисов «Яндекса» и партнеров — почти втрое больше, чем во II квартале 2026 г.