«Рекламная сеть Яндекса» (РСЯ) расширила применение двух технологий, которые помогают владельцам сайтов монетизировать их без ручной настройки каждого рекламного блока. Спустя год после анонса «Авторасстановка» доступна всем партнерам РСЯ, которые монетизируют сайты; а во всех новых баннерных блоках вариант с нейродизайном автоматически участвует в рекламном аукционе на показ. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Оба инструмента уже были доступны в РСЯ: автоматическая расстановка самостоятельно подбирает лучшие места и подходящие форматы блоков с учетом структуры и содержания страниц сайта, а «Нейродизайн» адаптирует оформление объявлений от разных рекламодателей под стиль страницы сайта. Инструменты работают на базе нового поколения нейротехнологий Yandex Neuro Ads — совокупности генеративных нейросетей и усовершенствованных моделей глубокого обучения.

Влияние новых инструментов РСЯ на эффективность монетизации уже подтверждено: в A/B-тесте баннеры с нейродизайном получили на 5% больше кликов, чем те же объявления в стандартном оформлении. А с автоматической расстановкой рекламы доход владельцев сайтов вырос в среднем на 35%: благодаря росту показов рекламных блоков — на 17,5% и кликов — на 27,3%.

Для владельца сайта эти технологии решают две последовательные задачи.

Чтобы начать или упростить монетизацию, владельцу сайта не нужно вручную размечать страницы под рекламу. «Авторасстановка» анализирует содержание и длину материала — от короткой заметки до лонгрида — и на основе рекламной статистики подбирает лучшие места для рекламных блоков, их количество и форматы. Блоки отдельно подбираются под размер экрана, будь то смартфон или компьютер.

«Нейродизайн» работает уже внутри блока. Он анализирует внешний вид страницы и в среднем менее чем за две минуты подбирает оформление, которое сочетается с дизайном сайта, даже если в блоке собраны объявления разных рекламодателей. При необходимости владельцы сайтов могут изменить предложенное оформление прямо в чате с ИИ-помощником – без сложной вёрстки. За год с момента анонса Нейродизайн научился оформлять горизонтальные и вертикальные блоки, а также блоки с несколькими баннерами — до пяти в одном. На мобильных устройствах такие баннеры показываются в виде карусели.

Как итог, инструменты позволяют повышать эффективность монетизации без дополнительных усилий дизайнеров и верстальщиков. Это удобно как небольшим сайтам, у которых нет такой команды, так и крупным площадкам, которые экономят время сотрудников. Так, нейродизайн использует hh.ru, один из крупных партнеров РСЯ.

«Нам было важно, чтобы реклама на hh выглядела как естественная часть сайта. Нейродизайн не требует отдельной подготовки макетов и вёрстки с нашей стороны — это экономит ресурсы. За полгода доля баннеров с нейродизайном выросла почти вдвое, в октябре доход от таких показов уже составил 31% нашего дохода от монетизации сайта в РСЯ», — отметил Халид Джавадов, старший менеджер продукта.

От более широкого применения этих технологий выигрывают не только владельцы сайтов: рекламодатели получают больше переходов по объявлениям, а пользователи знакомятся с предложениями брендов там, где они естественно вписываются в привычный сценарий взаимодействия с сайтом.