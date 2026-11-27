Инженеры «МегаФона» провели модернизацию телеком-инфраструктуры в северо-западной части Ржева. Оператор ввел в эксплуатацию новые телеком – объекты в районе поселка льнозавода, что позволило значительно улучшить качество голосовой связи и увеличить скорость мобильного интернета на 15% в прилегающих жилых микрорайонах. Об этом CNews сообщил представитель «МегаФона».

Новое оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах. Такое техническое решение позволяет сбалансировать нагрузку на сеть и обеспечить абонентам стабильный сигнал вне зависимости от условий приема.

Низкие частоты отвечают за широкое радиусное покрытие и уверенное прохождение сигнала внутрь жилых домов, на первые этажи зданий и в помещения с плотными стенами. Средний и высокий диапазоны обеспечивают высокую емкость сети и максимальные скорости передачи данных, необходимые для просмотра видео в высоком разрешении, онлайн-игр и быстрой загрузки тяжелых файлов.

Помимо жителей прилегающих кварталов, улучшение качества связи почувствуют сотрудники местных предприятий, посетители социальных объектов, а также автомобилисты, проезжающие по близлежащим магистралям. Новые телеком объекты поддерживает современную технологию VoLTE, которая обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук во время телефонных разговоров без прерывания интернет-сессии.

«Ржев — город с богатейшей историей и один из главных центров притяжения в Верхневолжье. Мы видим, как с каждым годом растет интерес туристов к этому городу: сюда приезжают тысячи гостей, чтобы прикоснуться к героическому прошлому страны и увидеть знаковые мемориалы. Развивая телеком-инфраструктуру в жилых кварталах, мы не только повышаем качество жизни самих горожан, но и создаем современную цифровую среду, в которой комфортно и местным жителям, и многочисленным путешественникам», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

На сегодняшний день Ржевский памятник Советскому солдату по данным Музея Победы, к июню 2026 г. суммарно посетили около 8 млн человек. В среднем мемориал принимает свыше 1–1,3 миллиона гостей в год. Только за десять месяцев текущего года российские путешественники прокачали более 22 ТБ интернет-трафика.