«МегаФон» установил инфраструктуру связи в Каргопольском округе Поморья — на участках федеральной трассы А-215 Лодейное Поле – Брин-Наволок. Жители местных деревень и проезжающие по автодороге впервые получили здесь уверенный сигнал 4G со скоростью до 40 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В пути связь LTE пригодится и водителям, и пассажирам: можно проверить маршрут в навигаторе, узнать обстановку на трассе или уточнить прогноз погоды, а для развлечения в поездке — включить музыку или подкаст в онлайн-сервисе.

Новые телеком-объекты установили возле деревень Андроновской, Афаносовской и Абакумово, расположенных вдоль трассы на подъезде к Каргополю. В сетях 4G местные жители могут общаться с родными в мессенджерах и по видеосвязи, пользоваться приложениями банков и Госуслугами.

Инженеры «МегаФона» предусмотрели в оборудовании низкие частоты, чтобы сигнал хорошо распространялся по территории и стабильно проходил внутрь домов. На сети также реализовали технологию звонков по VoLTE, благодаря которой собеседника слышно максимально разборчиво, а интернет продолжает работать, пока идет разговор.

«Мы продолжаем последовательно закрывать пробелы в LTE-покрытии на ключевых маршрутах Архангельской области. В этом году наши инженеры подключили к 4G десятки километров трассы М-8 «Холмогоры», а сейчас программа продолжается на автодороге Лодейное Поле – Брин-Наволок. Недавние улучшения важны и для жителей глубинки, и для растущего числа путешественников, которые едут в Каргополь за его историей и архитектурой», — отметила директор «МегаФона» в Архангельской области Татьяна Беляева.

Каргополь — один из древнейших городов Русского Севера с 880-летней историей. Здесь работает музей-заповедник «Каргополье»: его экспозиции размещаются в белокаменных храмах XVI–XIX веков. В окрестностях города сохранились памятники деревянного зодчества — уникальные примеры северорусской архитектуры.

Интерес к этим местам подтверждает big data «МегаФона»: только 42% проезжающих по этому участку трассы А-215 — жители Архангельской области. 18% абонентов прибывают из Москвы и Московской области, 5% составляют ярославцы, 5% — петербуржцы, 4% — вологжане и еще 3% — жители Карелии. Остальные — гости из других уголков страны.