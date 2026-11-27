Жители 92 населенных пунктов смогут получить комплекс услуг от МегаФона, включающий в себя домашний интернет, телевидение и сотовую связь. Это стало возможно благодаря расширению партнерства между мобильным оператором и компанией «Ростелеком» в 20 районах региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Теперь текущие и новые клиенты «МегаФона» в 92 населенных пунктах региона смогут не только пользоваться сотовой связью, но и подключить у оператора домашний интернет, а также получить пакетный доступ к популярным онлайн кинотеатрам и ТВ. Это позволит абонентам существенно сэкономить на услугах связи и упростить управление расходами, так как все сервисы (мобильная связь, домашний интернет и ТВ) оплачиваются с одного счета.

Новая услуга для жителей стала доступна в результате расширения FVNO модели, реализованной «МегаФоном» на инфраструктуре «Ростелекома».

Модель FVNO (Fixed Virtual Network Operator — «виртуальный оператор фиксированной связи») — предложение клиентам конвергентного продукта, объединяющего услуги мобильной и фиксированной связи при отсутствии у одного из партнеров собственной инфраструктуры широкополосного доступа в Интернет.

Решение включает в себя не только расширение проекта на огромное количество новых клиентов, но и комплексные ИТ-интеграции, в рамках которых «МегаФон» совместно с «Ростелекомом» выстраивает взаимодействие для обеспечения максимального качества сервиса во всех точках контакта клиента с провайдером (через кол-центр, в личном кабинете и так далее).

В рамках партнерства между операторами «Ростелеком» предоставляет свободную емкость для подключения домашнего интернета в регионе, а «МегаФон» предлагает свой набор услуг и поддержку абонентов. Первый проект по FVNO модели был запущен «МегаФоном» в 2020 г. в Самаре. Сейчас с учетом новых подключений на Дальнем Востоке компания предлагает конвергентные тарифы уже в 66 регионах страны.

«МегаФон – один из лидеров по покрытию сети мобильного интернета в России. И сейчас наша основная задача – сделать услугу домашнего интернета для наших клиентов доступной и в Вологодском регионе. Партнерство с «Ростелекомом», обладающим развитой инфраструктурой федерального интернет-провайдера, позволяет нам рассчитывать на успешную реализацию проекта», — сказала Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области.

«МегаФон» сотрудничает с другими операторами рынка. Учитывая дополнительные субъекты России, где реализован совместный проект с «Ростелекомом», «МегаФон» увеличил свое присутствие на рынке домашнего интернета, охватив 66 регионов.