Инженеры «МегаФона» улучшили связь на нескольких участках федеральных автомобильных дорог в Рязанской области. Работы были проведены в районе села Большое Самарино на трассе Р22 «Каспий», а также на 258-м километре федеральной трассы М5 «Урал». Теперь в этих локациях водители могут пользоваться навигацией без задержек и оставаться на связи с диспетчерскими службами, а пассажиры слушать музыку и смотреть видео в дороге. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Для улучшения качества связи на «Каспии» специалисты «МегаФона» установили новое телеком-оборудование, которое работает сразу в нескольких диапазонах частот. Низкие частоты обеспечивают широкий охват территории — сигнал становится устойчивым даже в удалённых от населённых пунктов местах и на открытой местности. Средние частоты отвечают за ёмкость и скорость мобильного интернета, что особенно важно при необходимости загрузки большого объёма контента. В этой локации «МегаФон» выступил якорным оператором, предоставив инфраструктуру другим участникам рынка по модели RAN Sharing. Такой подход позволяет ускорить развёртывание связи на федеральных автодорогах.

На «Урале» был проведен другой тип работ – рефарминг сети. Телеком-оборудованию «МегаФона» были добавлены новые частоты в стандарте LTE, которые помогли охватить доступом к скоростному мобильному интернету еще большую территорию вдоль автодороги.

«Рязанская область — важный транспортный узел, через наш регион проходят как главные железнодорожные пути на восток России, так и федеральные автомобильные трассы. Поэтому мы особенно понимаем цену качественной связи для тех, кто находится в дороге. Улучшение покрытия на трассах Р22 и М5 — это часть нашей системной работы по развитию инфраструктуры в регионе. Мы продолжим расширять сеть, чтобы абоненты МегаФона оставались на связи в любой точке маршрута — будь то поездка на дачу, командировка или дальний рейс», — отметила директор «МегаФона» в Рязанской области Людмила Калашникова.

Федеральная трасса Р22 «Каспий» — одна из ключевых транспортных артерий центральной России. Она соединяет Москву с южными регионами страны и обеспечивает транзит грузов и пассажиров в направлении Каспийского побережья. Для Рязанской области эта дорога имеет стратегическое значение: по ней ежедневно проезжают тысячи автомобилистов, работают логистические компании и пассажирский транспорт. Федеральная трасса М5 «Урал» связывает Москву с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком и традиционно отличается высоким трафиком.