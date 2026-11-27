МТС в преддверии сезона запустила мобильный интернет на строящемся горнолыжном курорте в Арсеньеве. Благодаря установке нового телеком-оборудования интернет стандарта LTE на скорости до 70 Мбит/с стал доступен на территории инфраструктуры будущего круглогодичного комплекса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС построили новую базовую станцию вблизи нижней площадки горнолыжных трасс. В зону покрытия LTE попала строящаяся инфраструктура курорта - апарт-отели, гостиницы, рестораны, гастромодули между канатными дорогами, магазин, детский клуб, водно-оздоровительный комплекс и парковки. После завершения строительства любители активного отдыха смогут комфортно пользоваться самыми современными цифровыми сервисами МТС.

Горнолыжный курорт в Арсеньеве на базе сопки Обзорная - один из самых крупных инвестиционных проектов в туристической отрасли Приморья. Он открылся в тестовом режиме в конце декабря 2025 г., а к этому сезону готовит расширение трасс и запуск инфраструктуры для комфортного отдыха. К уже работавшим четырем трассам будет добавлено еще шесть разной степени сложности. Кроме того, откроются отели и рестораны. Новый сезон на курорте стартует в декабре 2026 г., а весной 2027 г. комплекс должен заработать в круглогодичном формате.

«Мы продолжаем активно развивать и совершенствовать телекоммуникационную инфраструктуру в Приморском крае. Повышенное внимание уделяют крупным инфраструктурным объектам, в том числе туристическим. Арсеньев – один из ключевых городов Приморья, крупный промышленный центр. Обновленный горнолыжный курорт станет точкой притяжения для туристов не только из Приморья, но и со всего Дальнего Востока. Наличие надежной и современной инфраструктуры связи будет способствовать дальнейшей цифровой трансформации территории, и сделает регион еще более привлекательным для инвестиций», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.