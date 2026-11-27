МТС запустила дополнительное телеком оборудование в населенных пунктах Приморский и Бильбиль-Казмаляр Магарамкентского района. Покрытие сети стало шире также в Самурском национальном парке и на автодороге Тагиркент-Казмаляр – Приморский. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС запустили российскую базовую станцию «Иртея» с расширенным радиусом действия в Приморском, что позволило расширить покрытие LTE по береговой линии и на прилегающие части Самурского национального парка. В Бильбиль-Казмаляре сеть дополнили оборудованием для скоростной передачи данных 4G. Устойчивый мобильный интернет МТС в этом населенном пункте заработал впервые. Теперь местные жители обоих населенных пунктов смогут пользоваться цифровыми сервисами на более качественном уровне.

После проведенных работ сигналы LTE из двух населенных пунктов Бильбиль-Казмаляром и Примоским встретились на центральном участке трассы Тагиркент-Казмаляр – Приморский и обеспечили ее бесперебойное покрытие.

«Проведенные работы значительно повысили уровень безопасности и цифрового комфорта в самой восточной точке Дагестана. Теперь местные жители и гости нашего региона не будут переживать, что останутся без связи на дороге, пролегающей через лес. Для жителей Бильбиль-Казмаляра запуск сети LTE может способствовать развитию экономики села», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.