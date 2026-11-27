МТС сообщает о запуске сети 5G в столице Амурской области. Доступ к новому стандарту связи на действующих частотах сети LTE 2600 МГц появился в нескольких районах Благовещенска, а также в крупных пригородных селах – Чигирях и Владимировке. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть 5G в Благовещенске уже доступна в центральном районе города, а также в спальных микрорайонах и в непосредственной близости от автомагистралей. В зоне покрытия район Благовещенской пассажирской таможни, Амурской областной спортивной школы, политехнического и строительного колледжей и территория рядом с интерактивным музеем «Пожарное депо. Новой сетью МТС можно пользоваться в районе кольцевой развязки на улице Калинина и ТЦ «Флагман», в центре «Мои документы» на Кантемирова. Сети пятого поколения также доступны учителям и воспитанникам второго корпуса Чигиринской средней школы и, жителям и гостям села Владимировка – любимого места летнего отдыха у горожан.

МТС приступила к поэтапному запуску сетей 5G, используя имеющийся частотный ресурс. Технология позволяет одновременно задействовать сети четвертого и пятого поколений и постепенно расширять территорию присутствия 5G без ожидания строительства полностью отдельной инфраструктуры.

«МТС последовательно развивает цифровую инфраструктуру 5G в регионах ДФО – сеть нового поколения уже доступна в большинстве дальневосточных городов. Запуск нового поколения связи в Благовещенске призван в первую очередь разгрузить сеть в местах с высоким трафиком и обеспечить абонентов заметно более высокими скоростями по сравнению с привычной LTE-сетью. Появление сетей 5G также создает возможность для амурского бизнеса протестировать новые технологичные решения, что в перспективе положительно скажется на развитии ключевых отраслей экономики региона и страны», – отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.