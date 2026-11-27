Клиенты DPD в России теперь могут забирать отправления в магазинах «Пятерочка». Сейчас посылки выдают в 1000 магазинов торговой сети на кассах и через постаматы 5Post. До конца 2026 г. их число планируется увеличить до 1500. Всего у DPD более 3000 партнерских точек выдачи, и к концу года компания рассчитывает увеличить их число практически вдвое. Об этом CNews сообщили представители DPD.

Первыми выдавать заказы DPD начали «Пятерочки» в небольших населенных пунктах Сибири, а также на Урале и Дальнем Востоке. Дальше планируется, что проект охватит новые магазины на Дальнем Востоке и в крупных городах регионов, где он уже работает. Благодаря сотрудничеству с «Пятерочкой» пункты выдачи DPD появились в 230 населенных пунктах, где до этого логистический оператор не был представлен.

Структура отправлений на данный момент: 56% посылок весят до 1 кг, еще 26% — от 1 до 2 кг. Чаще всего покупатели получают в «Пятерочках» товары для спорта и здоровья. Больше всего посылок отправляют из Бердска, Новосибирска, Екатеринбурга и Кемерова, а доставляют — в Новосибирск, Горно-Алтайск, Междуреченск и Белово.

«Доставка до двери остается нашей основной экспертизой. Но многим покупателям удобнее забрать заказ по дороге домой, и магазин у дома для этого подходит лучше всего. Поэтому мы активно развиваем партнерскую сеть. Получатели выбирают удобный способ доставки, а отправители выходят в небольшие города без затрат на собственную инфраструктуру», — сказали представители DPD в России.