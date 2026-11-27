Облачный и Bare metal-провайдер «Рег.облако» запустил новый регион МСК-3Б, который расширяет доступную инфраструктурную емкость облачной платформы в столице. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Расширение инфраструктуры происходит на фоне сохраняющегося на рынке дефицита мощностей коммерческих дата-центров. Несмотря на ожидаемое увеличение ввода новых мощностей в 2026 году, спрос на инфраструктуру в Москве и Санкт-Петербурге продолжает опережать предложение.

Инфраструктура региона МСК-3Б размещена в дата-центре высокого уровня надежности Tier III с SLA 99,99% и построена на базе отдельного кластера OpenStack с независимыми гипервизорами и контуром управления. В новом регионе доступны облачные серверы на процессорах Intel Xeon Gold 5320 и 6348 и высокопроизводительные серверы на базе AMD EPYC 7543. Обе линейки используют высокоскоростные NVMe SSD. Расширение московской инфраструктуры позволит компаниям наращивать вычислительные ресурсы, запускать высоконагруженные сервисы и распределять нагрузку между локациями без переноса действующих ИТ-систем.

«Для бизнеса важно быть уверенным, что облачный провайдер сможет обеспечить необходимые мощности не только сегодня, но и по мере роста компании. Несмотря на существующие сложности на рынке, мы последовательно расширяем инфраструктуру «Рег.облака», чтобы клиенты могли запускать новые проекты и масштабировать действующие сервисы без дополнительных капитальных затрат», — сказал Александр Фикс, директор по продуктам «Рег.облака».

Ранее, в июне 2026 г., «Рег.облако» открыл регион Москва-3, где в том числе запустил GPU-инстансы на архитектуре NVIDIA Blackwell. Новая локация МСК-3Б станет следующим этапом расширения московской инфраструктуры провайдера, увеличив доступную емкость для размещения облачных серверов.