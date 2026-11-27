Сервис легального приема платежей за заказ музыки «Бит за Бид» привлек 10,3 млн руб. инвестиций
Стартап «Бит за Бид» привлек 10,3 млн руб. на brainbox.VC. Об этом CNews сообщили представители brainbox.VC.
«Бит за Бид» — это сервис для отелей, баров и ресторанов, который превращает заказ песен в аукцион. Гость сканирует QR-код в заведении и без регистрации и контакта с персоналом может поучаствовать в торгах за право выбрать следующий трек. Платформа автоматизирует весь процесс: от приема ставок до утверждения трека диджеем и фиксации операции в системе заведения. Ключевая особенность — аукционная модель: гость сам определяет цену за трек, и чем выше ставка, тем выше трек в очереди, что естественно увеличивает средний чек, а также обеляет доходы диджеев мимо кассы, тем самым увеличивая выручку заведений.
В инвестиционном раунде на brainbox.vc проект «Бит за Бид» собрал 10,3 млн руб. за 20,7% доли компании. В проект вошли 197 инвесторов платформы. Соинвестором раунда стал венчурный фонд brainbox_I, который проинвестировал 5 млн руб. за 10% доли компании.
«Бит за Бид» — ИT-сервис для легального приема платежей за заказ музыки в барах и ресторанах. Гость сканирует QR-код, выбирает трек и за несколько секунд оплачивает его со смартфона, без регистрации и общения с персоналом. Диджей в своем кабинете управляет очередью и ценами, а если заявку отклоняют, деньги автоматически возвращаются гостю. Все платежи проходят через систему: заведение получает прозрачный безналичный доход вместо «серых» заказов и аналитику по выручке, а диджей видит свой легальный заработок.
Никита Павлов, CEO «Бит за Бид»: «Для нас brainbox.VC стал не просто площадкой для привлечения инвестиций, а командой, которая помогает на каждом этапе: от упаковки проекта до встреч с инвесторами, эфиров и питч-сессий. Благодаря этому в проект поверили 197 инвесторов. Спасибо команде brainbox.VC за вовлеченность и профессионализм».
Полученные средства «Бит за Бид» направит преимущественно на команду: сохранение ключевых специалистов и усиление продаж, чтобы быстрее подключать новые заведения. Также часть инвестиций пойдет на маркетинг и продвижение в соцсетях, чтобы привлекать рестораторов, управляющих и диджеев, а оставшиеся средства — на юридическое сопровождение и развитие продукта.
По договоренности с платформой brainbox.VC «Бит за Бид» будет каждый квартал информировать своих инвесторов о том, как стартап осваивает полученные средства, и об успехах в реализации своих планов.
Альберт Алиев, CEO brainbox.VC: «"Бит за Бид" решает понятную задачу индустрии гостеприимства: делает заказ музыки в заведениях легальным, прозрачным и удобным для всех участников. Нам интересны проекты, которые не просто создают востребованный продукт, но и выстраивают устойчивую модель масштабирования. Раунд на brainbox.VC — важный этап для компании и ее инвесторов. Благодарю всех, кто присоединился к проекту и помог команде сделать следующий шаг в развитии».
Сергей Егоров, управляющий партнер фонда brainbox_I: «Мы поверили в "Бит за Бид" одними из первых, и за время раунда команда заметно выросла: продукт стал готов к работе с крупными клубами и сетями, о проекте заговорили профильные СМИ. Рад, что к нам присоединилось 197 инвесторов: это сильный сигнал для команды и подтверждение того, что рынок видит потенциал в проекте».