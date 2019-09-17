Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги с кредиток. Комиссия

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В мобильном приложении Сбербанка стал доступен сервис переводов с кредитных карт на дебетовые. Комиссия составляет 3%. В веб-версии услуга была запущена в конце июня.



Новый сервис

Сбербанк запустил сервис переводов с кредитных карт на дебетовые в мобильном приложении «Сбербанк онлайн». Для осуществления перевода нужно знать номер карты-получателя или номер телефона ее владельца. Также перевод можно осуществить через раздел «Диалоги». Средства зачисляются мгновенно.

Перевод производится с комиссией в 3%, но не менее 390 руб. Это та же комиссия, которая взимается за снятие наличных с кредитных карт в банкоматах Сбербанка. Размер комиссии одинаковый для всех регионов. Выполняя перевод, пользователь увидит размер комиссии на экране.

Как поясняет управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Игорь Ковалев, в веб-версии «Сбербанк онлайн» сервис заработал в конце июня 2019 г., и с тех пор им успело воспользоваться порядка 130 тыс. человек. Теперь сервис распространяется и на мобильное приложение.

До запуска сервиса, чтобы перевести средства с кредитной карты на дебетовую, приходилось снимать наличные с кредитной карты в банкомате и класть необходимую сумму на дебетовую карту. Теперь же, если у клиента возникла необходимость быстро перевести деньги другому клиенту, а на дебетовой карте недостаточно средств, он может быстро сделать это с кредитной карты. Таким же образом можно перебросить средства между своими картами.

Запуская сервис в веб-версии, Сбербанк сообщил РБК, что на средства, переведенные с кредитной карты, не будет распространяться период беспроцентного пользования кредитом сроком до 50 дней. Вместо этого проценты на перевод будут насчитываться сразу.

Переводы с кредитных карт также доступны клиентам ВТБ, Альфа-банка, «Открытия», Промсвязьбанка, Тинькофф банка, МКБ и «Русского стандарта». В Тинькофф банке они составляют порядка 50% всех переводов.

По данным Сбербанка, на сегодняшний день активная аудитория мобильного приложения «Сбербанк онлайн» составляет 48 млн клиентов. В среднем пользователи заходят в мобильную версию «Сбербанк онлайн» чаще, чем пять раз в неделю.

Другие новшества в приложении

В июле Сбербанк объявил о запуске масштабного обновления своего мобильного приложения «Сбербанк онлайн». Оно затронуло графический интерфейс приложения. Отныне на главном экране смартфона пользователь видит так называемые «карточки», каждая из которых посвящена какой-либо банковской процедуре.

Ранжирование карточек осуществляется с помощью алгоритмов на базе технологий искусственного интеллекта, который анализирует предпочтения клиентов. На экран выводятся варианты, наиболее актуальные для каждого пользователя, такие как перевод денег родным и близким, оплата ЖКХ или сотовой связи. В дополнение карточки помогут обратить внимание на актуальные события вроде зачисления зарплаты.

Сбербанк запустил сервис переводов с кредитных карт в мобильном приложении

В марте 2019 г. Сбербанк запустил в своем мобильном приложении поисковик с элементами машинного обучения. Система анализирует поведение клиента и предлагает ему самые релевантные для него операции еще до того, как он начинает вводить поисковый запрос. Алгоритм может, например, предложить оплатить ЖКХ или перевести кому-то деньги, если пользователь совершил эти операции ранее. С поисковиком можно работать голосом, кроме того, он исправляет опечатки.

В феврале 2018 г. Сбербанк добавил в «Сбербанк онлайн» бета-версию мессенджера под названием «Диалоги». Кликнув на вкладку с этим названием, пользователь может начать чат с кем-нибудь из своих контактов в телефоне. Для этого у собеседника должна быть установлена соответствующая версия «Сбербанк онлайн».

В чате можно не только обмениваться сообщениями, но и отправлять деньги. Для этого нужно знать фамилию, имя и отчество получателя, а также последние цифры номера его карты. Перевод осуществляется мгновенно.

Переводы в другие страны

В мае в «Сбербанк онлайн» была добавлена возможность отправлять деньги в европейские страны. На первом этапе деньги можно отправить в одну из 14 стран, в число которых вошли Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Испания, Италия, Кипр, Литва, Голландия, Португалия, Финляндия, Франция и Эстония.

Чтобы осуществить перевод, нужно знать номер счета получателя, его имя и фамилию, а также наименование банка. Оформление перевода в приложении занимает несколько минут, деньги на счет получателя приходят в течение одного-трех дней. Комиссия за перевод составляет 1%. Максимально возможная сумма перевода зависит от того, в какую страну отправляются деньги. Переводы проводятся по системе Western Union.

В апреле 2019 г. Сбербанк добавил в свое мобильное приложение возможность совершать денежные переводы в страны СНГ. Чтобы отправить перевод, нужно знать имя получателя, его страну и номер телефона. Получить перевод можно в точках Western Union, для этого нужно знать 10-значный контрольный номер, который присылается на телефон, и иметь при себе паспорт.

Минимальная сумма перевода составляет 100 руб., максимальная — 100 тыс. руб. Комиссия составляет 1%, но не может быть меньше 30 руб., от страны она не зависит. На первом этапе сервис работает с десятью странами. В их число вошли Белоруссия, Азербайджан, Грузия, Монголия, Таджикистан, Туркмения, Казахстан, Киргизия, Молдавия и Узбекистан.