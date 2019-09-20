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Домены в Рунете можно будет регистрировать через портал госуслуг

Интернет Хостинг и домены Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев

Регулятор доменных зон Рунета, КЦ вместе с регистратором Ru-Center провели эксперимент по регистрации доменов через ЕСИА. Такой подход избавляет регистратора от необходимости верифицировать данные пользователя. Но при этом регистратор лишается возможности видеть эти данные.

Верификация владельца домена

Регулятор доменных зон Рунета — Координационный центр национального домена сети (КЦ) — провел эксперимент по регистрации доменов через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Об этом в ходе прошедшей в Вильнюсе конференции TLDCON-2019 рассказала руководитель проектов КЦ Ольга Баскакова.

Тренд на верификацию данных о пользователях доменов является общемировым, говорит Баскакова. Помимо самих регистраторов, такие данные нужны правоохранительным органам, судам, правительственным организациям и т. д.

При этом к достоверности пользовательских данных есть вопросы. Исследование, проведенное КЦ, показало, что из 20 тыс. доменов у 20% записей неполные данные, а у 5% — вообще не корректные.

Сейчас при регистрации доменов в российских зонах пользователь должен указывать свои паспортные данные. При необходимости регистратор может запросить у него скан паспорта. Но механизмов проверки данных нет. За предоставление неверных данных домен удаляется из базы КЦ.

Домены через ЕСИА

Указанные проблемы можно решить с помощью ЕСИА. Данная система является частью инфраструктуры электронного правительства и обеспечивает возможность пользователя авторизоваться на сторонних ресурсах с помощью своих учетных записях на портале госуслуг.

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Регистраторы доменов Рунета присматриваются к Госуслугам

В эксперименте, проведенном КЦ, участвовал только один регистратор — Ru-Center. Это связано с тем, что для подключения к ЕСИА организация должна обладать лицензией на оказание телематических услуг связи.

Регистратору использование ЕСИА удобно тем, что данная система избавляет от необходимости запрашивать и проверять данные пользователя. Самому пользователю такой подход также удобен благодаря возможности не создавать новые аккаунты и регистрировать домен через учетную запись на Госуслугах. Что касается правоохранительных органов, то они при необходимости смогут получить всю информацию о владельце интересующего их домена через ЕСИА.

В будущем возможности новые перспективы использования ЕСИА, говорит Баскакова. Например, с помощью биометрии можно будет осуществлять «чувствительные» операции с доменами — смену регистратора либо администратора.

Ограничения на работу регистраторов с ЕСИА

Тестирование регистраций доменов через ЕСИА прошло успешно. Как говорит замгендиректора Ru-Center Андрей Кузьмичев, изначально планировалось, что через ЕСИА регистраторы будут забирать все данные о своих пользователях. Однако такое оказалось возможно только в режиме тестовой эксплуатации.

При промышленным же применение регистраторы смогут получить через ЕСИА только ограниченный набор данных: ФИО пользователя, номер его учетной записи (ID) и ее статус. Полный же набор информации — паспортные данные, дата и место рождения и т. д. — доступны только операторам сотовой связи.

Нужно ли менять законы для регистраций через ЕСИА

В этой связи есть две дальнейшие «развилки», поясняет Ольга Баскакова. Можно инициировать изменение нормативной базы с целью обеспечения доступа к ЕСИА не только для организаций, владеющих лицензией на телематику, но и для всех регистраторов, аккредитованным КЦ. Также возможно было бы изменить нормативную базу с целью обеспечения получения регистраторами всей необходимой информации о пользователях через ЕСИА.

Второй вариант — ограничить знания регистраторов о своих пользователях их ID на Госуслугах. И, соответственно, вносить такой ограниченный набор информации в реестр доменов КЦ. Но этот подход вызывает вопросы. Результаты эксперимента были отправлены в Минкомсвязи, которое далее должно будет запросить мнение других ведомств.

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