«Одноклассники» научились скрывать местонахождение пользователя, размывая фон при видеозвонках

В «Одноклассники» была добавлена функция размывать фон во время видеозвонка. Это удобно, если пользователь говорить с коллегами или преподавателем, или просто не хочет показывать беспорядок в помещении. Такая же функция есть в Skype, но только для десктопов.



Новая функция

В «Одноклассниках» появилась возможность размывать фон во время видеозвонка, сообщают представители соцсети. Это первая российская соцсеть, где есть такая функция. Аналогичную возможность с февраля 2019 г. предоставляет Skype, но только для настольных компьютеров. С сентября 2018 г. такая функция есть в корпоративном мессенджер Teams компании Microsoft,.

В «Одноклассниках» функция доступна в мобильных приложениях для iOS и Android, как для групповых, так и для индивидуальных звонков. Она поможет пользователям, например, скрыть во время звонка беспорядок в помещении или не дать коллегам увидеть на заднем плане элементы нерабочей обстановки. По словам, замруководителя «Одноклассников» Марины Красновой, новая функция пригодится при видеособеседовании или видеоуроках с преподавателем.

В основе функции лежат собственные алгоритмы машинного обучения и нейросети компании. Чтобы размыть фон, нейросеть осуществляет семантическую сегментацию объектов, присутствующих в кадре, отделяя изображение человека от фона. Затем фон размывается. Функцию можно включить непосредственно во время звонка с помощью специальной кнопки в настройках, отключается она там же.

Видеозвонки с искусственным интеллектом

Напомним, в «Одноклассниках» можно совершать звонки из веб-версии соцсети или из мобильных приложений. Звонок запускается в чате в личных сообщениях или на странице друга.

В марте 2018 г. соцсеть сообщила о перезапуске платформы голосовых и видеозвонков. В платформу было добавлено управление с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть, которая для этого используется, обучается на новых звонках и отзывах пользователей. Ее задача — улучшить качество изображения и звука.

В «Одноклассниках» появилась функция размытия фона во время видеозвонка

Искусственный интеллект собирает статистику по подсетям мобильного оператора, анализируя пропускную способность подключения к интернету, потерю пакетов, искажения звукового сигнала и возможность установки p2p-соединений. Это позволяет ему соответствующим образом настраивать параметры сетевого протокола в ходе дозвона и самого звонка. В итоге время установки соединения становится меньше, а качество связи — лучше.

В августе 2018 г. в «Одноклассниках» появилась возможность совершать групповые звонки, подключая к беседе до 100 человек. В этом случае видеопотоки распределяются между собеседниками таким образом, чтобы самое качественное видео шло от того собеседника, который в данный момент говорит. В июне 2018 г. соцсеть добавила в видеозвонки возможность использовать эффекты дополненной реальности — 3D-маски и различные спецэффекты.

Как дела у «Одноклассников»

По данным компании Mail.ru, которой принадлежит соцсеть, у «Одноклассников» в России насчитывается 43 млн пользователей, которые заходят в соцсеть хотя бы раз в месяц. Количество уникальных получателей сообщений по состоянию на май 2019 г. демонстрировало годовой рост на 30%.

В начале 2019 г. в «Одноклассниках» начала развиваться продажа виртуальных сервисов (IVAS), по большей части для онлайн-подарков и как средство коммуникации. К середине 2019 г. количество получателей виртуальных подарков показало годовой рост в три раза. Набирают популярность стикеры и открытки — ими пользуются 5 млн из ежедневной аудитории соцсети, что в пять раз больше, чем год назад.

По состоянию на март 2019 г. почти 40% ежедневных пользователей «Одноклассников» играли в игры, причем проникновение игр выросло за год более чем в два раза. Поступления от игр составляют около 25% всей выручки от соцсети. В январе-мае 2019 г. соцсеть заплатила разработчикам игр 200 млн руб. — в два раза больше, чем год назад.

По данным исследовательской компании Brand Analytics, «Одноклассники» второй год остаются в России лидером по загрузке видео среди соцсетей и видеосервисов. Ежедневное количество просмотров видео в соцсети составляет 870 млн, включая 130 млн потоковых видео.