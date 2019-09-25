Tele2 разрешил своим абонентам торговать неиспользованными минутами, гигабайтами и SMS

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Биржа для абонентов

Российский оператор мобильной связи Tele2 запустил сервис, позволяющий абонентам покупать и продавать минуты, гигабайты и SMS.

Сервис представляет собой бесплатную онлайн-площадку, доступную в том числе и из мобильного приложения «Мой Tele2». «Биржа Tele2» позволяет размещать объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа и покупать их из списка размещенных на бирже лотов, а также отслеживать динамику цен в режиме реального времени. Выставить на продажу можно как основной пакет тарифного плана, так и перенесенные остатки, купить – пакетные услуги, которые входят в тарифный план.

Вырученные на бирже средства поступают на счет телефона клиента без уплаты какой-либо комиссии. В дальнейшем их можно потратить на оплату услуг связи.

Веб-сайт платформы позволяет отслеживать динамику цен на пакеты трафика, минут и SMS

На момент публикации данного материала на площадке размещено более 10 тыс. лотов. Средняя цена 1 ГБ трафика составляет 20,02 руб., минуты телефонного разговора – 0,76 руб., одного SMS – 1,38 руб.

Особенности сервиса

На размер выставляемых лотов накладываются некоторые ограничения. Так, по данным официального сайта оператора, лоты с пакетом интернета можно размещать с шагом в 1 ГБ и начиная с 1 ГБ, то есть 1 ГБ, 2 ГБ, 3 ГБ и так далее. Лоты с пакетами минут размещаются объемом не менее 50 минут и с шагом в 1 минуту, с SMS – не менее 50 сообщений и с шагом в 1 сообщение.

Важно отметить, что сделки могут осуществляться между пользователями, «привязанными» к разным регионам России. К примеру, московский клиент оператора сможет купить лот абонента из Новосибирска или наоборот.

Стоит помнить, что приобретенные таким образом пакеты расходуются в приоритетном порядке и действуют лишь в течение 30 дней, однако предусмотрена возможность отключения приобретенного лота при помощи специального USSD-запроса или через интерфейс «Биржи Tele2».

Кто может торговать на бирже

Продажа пакетов своего тарифа доступна пользователям открытой тарифной линейки «Мой Tele2» и тарифного плана «Премиум», а покупка – абонентам всех пакетных тарифных планов, в том числе архивных.

Напомним, обновленную линейку тарифов «Мой Tele2» оператор запустил в апреле 2018 г., последним из «большой четверки». Ее главной особенностью стала возможность самостоятельно настраивать тарифы в зависимости от потребностей абонента.

На данный момент с помощью сервиса можно приобрести 1 ГБ трафика по цене от 10 до 150 руб.

Тарифный план «Премиум» был запущен в сентябре 2018 г. В его рамках абоненту предлагаются индивидуальное обслуживание и бесплатный интернет за границей.

«Биржа Tele2» – это не первый сервис оператора, позволяющий абонентам по собственному усмотрению осуществлять манипуляции с пакетами неиспользованных услуг в рамках концепции «другие правила». В октябре 2018 г. компания запустила услугу «Делитесь гигабайтами», который позволяет бесплатно передавать интернет-трафик другим клиентам Tele2. В июле 2019 г. услуга была доработана, позволив пользователям дарить трафик абонентам из других регионов России.