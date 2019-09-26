Власти США разрешили Oracle «настучать» на Google в отместку за старые обиды

Власти США, которые ведут антимонопольное расследование против Google, Apple, Facebook и Amazon, обратились за информацией к компаниям, пострадавшим от действий технологических гигантов. В частности, у Oracle попросили сведения о рекламном бизнесе Google. Между Oracle и Google есть незавершенная судебная тяжба по поводу использования Java для создания Android.



Запрос правительства

Компания Oracle получила запрос от парламентских и правительственных следователей США о предоставлении информации о своем партнере — компании Google. Запрос был сделан в рамках расследования возможного нарушения антимонопольного законодательства со стороны Google, сообщает Reuters.

Oracle располагает информацией о рекламном бизнесе Google, которая может быть интересна следствию. Как сообщил представитель Oracle в Вашингтоне Кен Глюк (Ken Glueck), запрос был получен от Генпрокуратуры штата Техас и Комитета Палаты представителей (нижней палаты Конгресса — американского парламента) по вопросам судопроизводства.

В настоящий момент Комитет Палаты представителей собирает информацию от десятков компаний, которые в прошлом могли пострадать от действие крупных технологических корпораций, а именно Google, Apple, Facebook и Amazon, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к расследованию Палаты.

Комитет решит, направлять ли этим компаниям официальные повестки — в зависимости от того, сколько из них согласятся предоставить информацию добровольно. Компании же опасаются мести со стороны технологических гигантов и считают, что ее легче будет избежать, если информация будет предоставлена вынужденно.

Старые обиды Oracle

Oracle может считаться компанией, пострадавшей от действий технологического гиганта — Google. Несколько лет назад Oracle подала в суд на Google из-за нарушения своих патентов при создании ОС Android. Напомним, после приобретения Sun Microsystems в январе 2010 г. за $7,4 млрд Oracle стала владельцем ряда патентов на язык программирования Java и библиотек его интерфейсов прикладного программирования (API).

Oracle утверждает, что в середине 2000-х годов Google создавала Android поверх языка Java, включая использование API и копирование стандартной реализации по методу «чистой комнаты», не выплатив за это роялти. По большому счету, в этом разбирательстве решается вопрос о свободном использовании API в софтверной индустрии вообще. Oracle заявляет, что ее API могут свободно использоваться для разработки приложений для компьютеров или мобильных устройств, однако запрещает применять их в конкурирующих платформах или встраивать в аппаратуру.

Основатель Oracle Ларри Эллисон получил шанс поквитаться с Google

В 2012 г. Oracle добилась частичной победы — присяжные в Калифорнии решили, что Google нарушила авторское право Oracle путем копирования девяти строчек кода. Однако это был всего один пункт иска из четырех. Изначально Oracle требовала от поискового гиганта компенсации в размере $6,1 млрд, но по закону по первому иску она могла получить не более $150 млн.

Oracle подала жалобу в Апелляционный суд в Вашингтоне с требованием пересмотреть решение. После затяжного разбирательства в мае 2014 г. апелляционный суд отменил решение от 2012 г. После этого Google обратилась в Верховный суд, но получила отказ. Наконец, в мае 2016 г. жюри присяжных в Сан-Франциско вынесло вердикт о невиновности Google. На тот момент Oracle требовала с поискового гиганта $9,3 млрд.

В марте 2018 г. Апелляционный суд США признал, что Google в самом деле слишком далеко зашла в использовании Java при разработке Android и действительно нарушила авторские права Oracle. На тот момент Oracle требовала $8,8 млрд. Чтобы определиться с размером штрафа, Апелляционный суд отправил дело обратно в федеральный суд Калифорнии, где и началось в 2010 г. судебное разбирательство между компаниями. Google же решила повторно обратиться в Верховный суд, на этом этапе дело и находится сейчас.

Антимонопольное расследование

В сентябре 2019 г. стало известно, что генеральные прокуроры 48 штатов США, а также округов Колумбия и Пуэрто-Рико начали совместное антимонопольное расследование в отношении Google под руководством генпрокурора Техаса Кена Пакстона (Ken Paxton). Предметом расследования стал рекламный бизнес Google.

Антимонопольные расследования ведутся одновременно против четырех крупных технологических корпораций — Google, Apple, Facebook и Amazon. При этом федеральные органы США поделили эти четыре дела между собой: Google и Apple взяло на себя Министерство юстиции, а Федеральная торговая комиссия (FTC) занялась Facebook и Amazon.

Генеральные прокуроры различных штатов США образовали две группы, чтобы расследовать деятельность Facebook и Google. Комитет Палаты представителей по вопросам судопроизводства ведет расследование по всем четырем компаниям.

Политики, юристы и защитники прав потребителей в США упрекают эти компании в том, что они сконцентрировали в своих руках слишком много власти и наносят вред потребителям и конкурентам. Замечания и предложения высказываются самые разные. Президент США Дональд Трамп (Donald Trump), например, обеспокоен, что технологические компании не дают носителям консервативных взглядов свободно выражать свое мнение в интернете. Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren) настаивает, что Google, Facebook и Amazon нужно заставить продать компании, которые они приобрели в ходе своего роста.