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Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября

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Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября.

CNews проведет в Москве конференцию «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» 10 октября 2019 г.

Эксперты по-разному оценивают степень цифровизации российской промышленности, однако, все сходятся во мнении, что процесс перехода к Индустрии 4.0 начался.

Многие крупные предприятия уж внедряют различные элементы этой концепции – системы промышленного интернета вещей, проекты создания «цифровых двойников» и др.

Тем не менее, есть множество факторов, которые тормозят этот процесс: наследие лоскутной автоматизации предприятий, отсутствие четко проработанных стандартов цифровизации, отраслевая специфика.

Опасения вызывают и результаты цифровизации: например, повышение рисков безопасности при внедрении элементов интернета-вещей.

О том, как выбрать стратегию цифровизации, какие технологии использовать и какие инструменты применять обсудим вместе с участниками рынка на конференции.

ИТ в промышленности: основные задачи

  • Уровень цифровизации отечественных промышленных предприятий: факторы роста.
  • Сложности импортозамещения в сфере промышленных ИТ.
  • Перспективы цифровизации нефтедобывающей отрасли.
  • Цифровизация металлургической отрасли – как соответствовать мировым стандартам качества.
  • Риски информационной безопасности как сдерживающий фактор цифровизации.
  • Собственная разработка или аутсорсинг: что выбирает промышленность.

Предприятия будущего

  • Какие решения придут на смену ERP?
  • Заводы без людей: когда искусственный интеллект и роботы будут управлять производством?
  • Как цифровизация меняет ИТ-ландшафты промышленных предприятий?
  • Решения для защищенных слаботочных систем, энергоснабжения, климатических систем?
  • Интернет вещей на предприятиях: кейсы, опыт, перспективы.

ИТ-задачи промышленных предприятий

  • Чего ждут от цифровизации крупные предприятия?
  • Вопросы взаимодействия бизнеса и ИТ на промышленных предприятиях.
  • Цифровизация как способ объединения технологических и производственных процессов в единый жизненный цикл.
  • Цифровые двойники как способ снижения себестоимости производства.
  • Проблемы построения СХД для промышленных предприятий.
  • Технологии сбора информации с производственных элементов.

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации».

Докладчики и участники дискуссии

Александр Антонов, директор по информационным технологиям, «Т Плюс»;
Кирилл Алифанов, директор по информационным технологиям, «Уралкалий»;
Андрей Папшев, директор по информационным системам, «ЕвразХолдинг»;
Алексей Корнеев, директор по информационным технологиям, «РусВинил»;
Руслан Гулевич, генеральный директор, «Ноябрьскнефтегазсвязь»;
Галина Львова, директор департамента развития корпоративных информационных систем, компания «Сухой»;
Дмитрий Карбасов, директор по информационным системам, Eurasian Resources Group;
Игорь Бардинцев, CEO, «Северсталь Диджитал»;
Максим Маслов, начальник отдела инвестиционного планирования и анализа, ЧТПЗ;
Александр Лебединский, менеджер проектов управления внутренними сервисами, аналитика и отчётность, «Сибур»;
Лев Колосов, начальник управления информационных технологий, «Калужский турбинный завод»;
Александр Колесов, руководитель отдела программирования, Biocad;
Вадим Кузин, руководитель проектов внедрения PLM систем и MDM-систем, «Силовые машины»;
Сергей Самаев, руководитель аналитического департамента, компания «Сухой»;
Андрей Сушко, генеральный директор, «Диотех»;
Олег Белоусов, заместитель директора инновационного развития и перспективных проектов, «Сибинтек» ;
Николай Годунов, директор по продажам «Вист Групп» (ГК «Цифра»);
представитель компании Veritas Technologies;
представитель компании «Синимекс».

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей ИТ-отделов промышленных предприятий, а также поставщиков ИТ-решений.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей компаний заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 (495) 500-00-36 меню 9 доб. 100, e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.

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