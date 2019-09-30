WhatsApp перестанет работать на тысячах iPhone и Android

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых версиях iOS и Android, а также на всех смартфонах под управлением Windows Phone. Отказ от поддержки этих платформ состоится в ближайшие месяцы, и разработчики рекомендуют всем владельцам старых смартфонов обновить ПО на них или купить актуальные гаджеты. В начале 2019 г. аналогичная участь постигла пользователей телефонов Nokia Series 40 – WhatsApp прекратил поддержку этой платформы.



Бойкот устаревшим ОС

Мессенджер WhatsApp полностью прекратит поддержку ряда морально устаревших операционных систем, включая ранние версии iOS и Android. Для того чтобы иметь возможность полноценно пользоваться этим сервисом, владельцам гаджетов со старым ПО придется либо обновить прошивку на своих смартфонах, либо приобрести более современное устройство.

Первыми, как сказано на официальном сайте WhatsApp, под удар попадут все без исключения пользователи, продолжающие эксплуатировать смартфоны под управлением ОС Windows Phone. WhatsApp перестанет запускаться на этих устройствах 31 декабря 2019 г. по причине отсутствия поддержки ОС со стороны разработчика – компании Microsoft. Напомним, что Microsoft окончательно признала Windows Phone мертвой осенью 2017 г. Между тем, на момент публикации материала WhatsApp все еще был доступен в магазине Microsoft Store, хотя в описании было сказано о скором его удалении.

Старые смартфоны на iOS и Android скоро останутся без WhatsApp

1 февраля 2019 г. аналогичная участь постигнет iOS 8 и Android 2.3.7 Gingerbread – первую Apple выпустила в 2014 г., а вторая вышла в 2010 г. Прекращение поддержки в данном случае означает, что у пользователей больше не будет возможности создать новый аккаунт или повторно подтвердить существующие профили. Другими словами, в случае переустановки приложения или попытки активации нового аккаунта мессенджер перестанет работать.

Масштабы «бедствия»

По итогам II квартала 2019 г. WhatsApp был признан самым популярным мессенджером в мире (по данным statista.com). Его глобальная аудитория превысила 1,6 млрд пользователей против 1,3 млрд у Facebook Messenger и 1,11 млрд у китайского WeChat. При этом сам WhatsApp с февраля 2014 г. принадлежит Facebook, которая выкупила его за $19,3 млрд.

Отказ от поддержки нескольких операционных систем едва ли сделает WhatsApp менее популярным ввиду низкого спроса на устаревшие версии Android и iOS и тем более на мертвую Windows Phone. Доля последней на глобальном рынке мобильных ОС, объединенная с долей более современной Windows 10 Mobile (тоже мертва) не превышает 0,2%.

Доли рынка различных версий iOS

Среди модификаций iOS и Android сложилась схожая ситуация. В мире iOS, согласно подсчетам StatCounter на август 2019 г. первую строчку удерживает iOS 12.1 (доля 28,91%), а все без исключения версии этой системы от 10,2 и старше, сообща удерживают лишь 14,67%. Словом, пользователей iOS ниже версии 9.0 практически не осталось.

Распределение долей различных версий Android

Совсем старые версии Android пользуются еще меньшим спросом. Несмотря на то, что первое место по статистике StatCounter на август 2019 г. занимает вышедшая в 2015 г. Android 6 Marshmallow (17,85%), а Android 9 Pie 2018 г. находится на седьмой позиции с результатом в 8,3%, доля Android 4.3 и более старших версий не превышает 2,49%.

Nokia без WhatsApp

WhatsApp регулярно прекращает поддержку устаревших программных платформ по мере выхода более современных и более востребованных решений. Меньше года назад, 1 января 2019 г., перестал работать на всех без исключения сотовых телефонах Nokia, основанных на базе платформы Series 40. Некогда эти устройства пользовались повышенным спросом – к концу 2011 г., когда Android обновился до версии 4.0 Ice Cream Sandwich, а iOS доросла до версии 5, в мире было продано более 1,5 млрд таких мобильников.

Доли Nokia S40 и Windows Phone вместе не дотягивают и до 0,5%

В 2019 г. современные сотовые телефоны (не смартфоны) Nokia работают на базе новой платформы KaiOS. В WhatsApp есть ее поддержка, но версия KaiOS должна быть 2.5.1 или новее.

История WhatsApp

Самая первая версия WhatsApp была разработана в январе 2009 г., практически 11 лет назад. Изначально приложение разрабатывалось исключительно под iOS, несмотря на то, что Android на тот момент уже существовал – Google выпустила свою мобильную ОС в 2008 г. Поддержка Android была добавлена лишь в 2010 г. Через пять лет, зимой 2014 г., WhatsApp перешел под крыло Facebook.

WhatsApp появился раньше большинства наиболее востребованных в 2019 г. мессенджеров. Так, Viber запустили в декабре 2010 г., китайский WeChat вышел в январе 2011 г., SnapChat заработал в мае 2011 г., а релиз Facebook Messenger состоялся в августе 2011 г. Telegram, популярный и заблокированный в России, начал свою работу еще спустя пару лет, в августе 2013 г. И лишь QQ Messenger значительно старше WhatsApp – созданный в Китае, он работает с февраля 1999 г.