Последние дни регистрации на конференцию «Видеотехнологии для бизнеса 2019»

15 октября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «Видеотехнологии для бизнеса».

15 октября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «Видеотехнологии для бизнеса».

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.

На данный момент участие в мероприятии подтвердили:



Александр Евсин, заместитель руководителя ГКУ ЦОДД - начальник Ситуационного центра;

Адель Валиуллин, руководитель направления машинного обучения Big Data, ДИТ г. Москвы;

Валерий Столяр, заведующий кафедрой телемедицины и медицинской информатики, Министерство образования и науки России, РУДН;

Таня Милек, менеджер по методологии и унификации, ГК «Русагро»;

Алена Канушкина, международный менеджер по рекламе, YI Technology;

Игорь Гайдаров, специалист по развитию бизнеса, Shure Россия и Восточная Европа;

Алексей Касаткин, коммерческий директор, «Центр2М»;

Артур Кузин, руководитель направления нейронных сетей, X5 Retail Group.

Основные вопросы к обсуждению:

Как развиваются видеотехнологии в России?

Какую роль они играют в обеспечении безопасности?

Какие новые возможности систем видеонаблюдения наиболее востребованы?

Каковы перспективы развития рынка видеоаналитики в связи с внедрением единой биометрической системы?

Как развивается рынок ВКС?

Готова ли нормативно-правовая база к развитию телемедицины?

Как безопасно хранить видеоданные?

Ждать ли появления новых технологий на рынке видеонаблюдения и ВКС?

Каким будет российский рынок видеонаблюдения и ВКС в 2019 г.?

Когда телемедицина станет массовым явлением на рынке здравоохранения?

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь: Татьяна Крестьянова, менеджер проектов CNews Conferences, 7 (495) 500-00-36 в меню 9 доб. 404, tkrestyanova@cnews.ru.