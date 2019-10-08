Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

Власти России готовы отключать пользователей от электронной почты и мессенджеров

3293
Бизнес Законодательство Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
, Текст: Валерия Шмырова

Группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом внесла в Госдуму законопроект, согласно которому власти будут блокировать пользователей мессенджеров и почты за распространение запрещенной информации. Клишас уже выступал с похожим законопроектам, но там речь шла о блокировке отдельных сообщений.

Новый законопроект

В Госдуму внесен законопроект, который введет блокировку пользователей мессенджеров и электронной почты за распространение информации, запрещенной в России. Об этом сообщила пресс-служба председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса. Клишас возглавляет группу сенаторов, которая внесла законопроект в Госдуму. Соавторами документа выступают сенаторы Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

На момент публикации этого материала в законодательной базе Госдумы законопроект не был опубликован.

Согласно законопроекту, если пользователь мессенджера или электронной почты будет замечен в передаче сообщений, содержащих запрещенную информацию, то уполномоченный федеральный госорган потребует от сервиса заблокировать такого пользователя, и это требование должно быть выполнено в течение суток. Под блокировкой понимается полное лишение пользователя возможности обмениваться сообщениями с другими пользователями.

Напомним, запрещенной информацией в России считаются призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, разжиганию межнациональной или межконфессиональной розни, участию в террористической деятельности и т. д. Сюда же относится распространение детской порнографии, информация об изготовлении наркотиков, о способах совершения суицида и о несовершеннолетних, пострадавших в результате преступлений.

На страже конституции

Авторы законопроекта поясняют, что в своем нынешнем виде российское законодательство позволяет сделать вывод о том, что оператор мессенджера или электронной почты может просматривать любые сообщения пользователей в целях их возможной блокировки. А согласно новому законопроекту, блокировка будет производиться только по требованию и на основании данных уполномоченного госоргана.

Положения о том, что владельцы сервисов обмена сообщениями могут проверять содержимое любых сообщений с целью его оценки, будут исключены из законодательства, так как они противоречат конституции. Таким образом, по мысли авторов, законопроект «позволит не только более эффективно противодействовать угрозам, но и обеспечит соблюдение прав граждан, гарантированных конституцией» (цитата по ТАСС).

Предыдущая попытка

В июле 2019 г. в Госдуму был внесен законопроект об идентификации пользователей электронной почты. Он также был разработан Клишасом, Боковой, Башкиным и Карлиным. Напомним, Клишас и Бокова были соавторами ранее принятого закона «О суверенном интернете».

klishas600.jpg
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас

Законопроект об идентификации пользователей электронной почты вводил понятие организатора сервиса электронной почты и обязывал их идентифицировать своих пользователей посредством номеров сотовых телефонов. Предполагалось, что для идентификации сервисы электронной почты должны будут заключать договоры с сотовыми операторами.

Авторы законопроекта указывали, что он был направлен на борьбу с новыми угрозами, связанными с распространением заведомо ложных угроз совершения террористических актов, поступающих на электронные адреса органов государственной власти и объектов социальной и транспортной инфраструктуры, «которые в 2019 г. приобрели массовый характер».

Предполагалось, что владельцы сервисов электронной почты в течение суток с момента получения уведомления от уполномоченного органов исполнительного власти должны будут ограничивать возможность передачи указанным пользователем электронной почты запрещенной в России информации.

В законопроекте, наряду с сервисами электронной почты, упоминались и сервисы обмена мгновенными сообщениями, на которые также распространялись положения документа.

Отличия между законопроектами

По сравнению с июльским документом у нового законопроекта Андрея Клишаса есть ряд отличий, однако в целом сенатор признает, что это одна и та же инициатива, просто в разных редакциях. В частности, потребовалось точнее разграничить мессенджеры и электронную почту. Именно неточности в их разграничении стали причиной отзыва первого законопроекта из Госдумы. В новой редакции мессенджеры и почта объединены определением «организатор сервиса обмена сообщениями».

Кроме того, если в первом законопроекте речь шла о блокировке отдельных сообщений, то теперь авторы решили, что целесообразнее будет полностью отрезать пользователю возможность обмена сообщениями. Помимо этого, новая инициатива предусматривает соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях — там будут прописаны штрафы для «организаторов сервисов».

«Предлагаемые изменения существенно упрощают последующее правоприменение, а также позволяют урегулировать обмен электронными сообщениями между определенными пользователями разных информационных систем (программ)», — приводит сообщение Клишаса ТАСС.

Другие материалы рубрики

Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2019

Курьеры Ozon устроили забастовку

Последние дни регистрации на конференцию «Видеотехнологии для бизнеса 2019»

CNews перешел на защищенный протокол HTTPS

«Билайн» закрывает доступ к утечке базы 2 млн клиентов

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Техника

Лучшие мини-печи: выбор ZOOM

Первый в России обзор Huawei Mate 30 Pro: смартфон без сервисов Google

Какой формат ПК выбрать: моноблок, ноутбук или десктоп

Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook S
Показать еще
Взгляд месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Стратегия месяца

Рынок заказной разработки ПО в России растет

Олег Баранов

управляющий партнер «Неофлекс»

Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта Новинки Acer: устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и игровая платформа Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии