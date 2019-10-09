Mail.ru отдаст «Деньги.Mail.ru» и VK Pay в совместное предприятие с китайцами

Mail.ru Group, Alipay, USM, РФПИ и «Мегафон» создадут совместный сервис электронных кошельков, в который Mail.ru отдаст «Деньги.Mail.ru» и VK Pay. Взамен компания получит 40% СП, став крупнейшим акционером.



Новое СП

Mail.ru Group, китайская платежная система Alipay, холдинг USM, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и сотовый оператор «Мегафон» намерены создать совместное предприятие по осуществлению электронных платежей. Об сообщила сама компания Mail.ru.

СП получит название Payment JV и будет представлять собой сервис электронных кошельков. С помощью электронного кошелька стороны рассчитывают повысить доступность финансовых сервисов по всей территории России. Mail.ru Group передаст в СП активы «Деньги.Mail.ru» и VK Pay, получив самый большой пакет акций — 40%.

Напомним, Alipay — это платежная система, запущенная в 2004 г. китайским гигантом электронной коммерции Alibaba. В 2013 г. отобрала звание крупнейшей мобильной платежной платформы у PayPal. По состоянию на 2018 г. у Alipay насчитывалось 870 млн пользователей.

С чем расстанется Mail.ru

«Деньги.Mail.ru» — это система онлайн-платежей с возможностью вывода средств на банковскую карту, запущенная в 2009 г. Система работает только с рублями, пользоваться ею могут только резиденты России, вывод средств возможен только в российские банки. Через «Деньги.Mail.ru» можно оплатить сотовую связь, услуги провайдеров, телефон и ТВ, штрафы ГИБДД, коммунальные услуги, доступ к сервисам и проектам в интернете, а также перевести деньги другим пользователям.

Mail.ru получит 40% в совместном с Alipay сервисе электронных кошельков

Платежная платформа VK Pay, запущенная в июне 2018 г., является частью соцсети «ВКонтакте». К аккаунту в системе можно привязать несколько банковских карт и выводить на них средства. Через VK Pay можно оплатить покупку авиабилетов, вещей и еды, медицинские консультации, мобильную связь, интернет, телевидение и штрафы ГИБДД. В отличие от других платежных сервисов, в VK Pay комиссия за ввод, вывод и перевод средств для покупателей отсутствует.

СП в сфере электронной коммерции

Кроме того, Mail.ru, Alibaba, «Мегафон» и РПФИ закрыли сделку по созданию СП в сфере электронной коммерции под названием «AliExpress Россия». В общей сложности стороны вложат в новое предприятие $384 млн. У компании два гендиректора: глава AliExpress в России Лю Вэй и первый заместитель гендиректора Mail.Ru Group Дмитрий Сергеев.

По условиям сделки Alibaba инвестировала в совместное предприятие $100 млн и передала ему российский бизнес своих торговых площадок AliExpress и Tmall. Китайская компания получила в СП экономический интерес в размере 55,7% и голосующий в размере 49,9%.

«Мегафон» обменял принадлежащую ему экономическую долю размером 10% в Mail.ru на экономическую долю размером 24,3% в «AlExpress Россия». Эта доля эквивалента 30,2% от общего числа голосов «AliExpress Россия».

Mail.ru передала новому предприятию свою площадку для электронной коммерции Pandao, а также вложила в компанию $182 млн. Экономическая доля Mail.ru Group в «AliExpress Россия» составила 15%, голосующая — 18,7%.

РФПИ вложил в совместное предприятие $100 млн. Фонд получил голосующую долю в «AliExpress Россия» в размере 5%, эквивалентную 1,2% от общего числа голосов. При этом у РФПИ есть опцион на покупку экономической доли в СП в размере 7,9% у Alibaba Group за $194 млн. Кроме того, РФПИ имеет опцион на выкуп еще 4% «AliExpress Россия» у «Мегафона».