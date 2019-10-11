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CNews приглашает на работу PHP-программистов

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CNews расширяет штат и приглашает в отдел web-разработки PHP-программистов.

В связи с быстрым развитием и новыми интересными вызовами издание CNews приглашает в отдел web-разработки PHP-программистов.

Ежемесячные зарплатные условия определяются по результатам собеседования.

Просим присылать свои резюме и зарплатные ожидания на адрес hr@cnews.ru.

Требуемый опыт работы от трех лет.

Полная занятость, полный рабочий день. График гибкий.

Обязанности:

  • Создание новой функциональности согласно текущим планам разработки.
  • Рефакторинг существующего кода/оптимизация работы.
  • Выполнение задач от технического директора.

Требования:

  • Опыт работы в команде.
  • Хорошее знание PHP.
  • Хорошее знание MySQL.
  • Хорошее знание в области Frontend.
  • Обязательно понимание принципов ООП.
  • Опыт работы с высоконагруженными сайтами.

Условия:

  • Работа в офисе рядом с метро «Алексеевская».
  • Оформление по ТК РФ.

Ключевые навыки:

  • PHP
  • MySQL
  • HTML
  • JavaScript
  • CSS
  • jQuery

Пожалуйста, присылайте резюме на адрес hr@cnews.ru.

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