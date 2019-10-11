Headhunter за копейки продал свою украинскую «дочку»

Headhunter продал украинские операции за 2,6 млн рублей

Рекрутинговый сервис Headhunter продал свою украинскую «дочку» - ООО «Хедхантер». Это следует из документов Headhunter. За 51% долю в украинской компании Headhunter выручил 2,6 млн руб., покупателями выступили миноритарные совладельцы.

Интересно, что столь незначительная сумма будет выплачиваться покупателями в рассрочку – в период с октября 2020 г. по март 2023 г.

По итогам 2017 г. Headhunter консолидировал в своей отчетности 39 млн руб. выручки за счет украинского подразделения и чистую прибыль в размере 1,4 млн руб.

Решение об уходе с Украины Headhunter принял еще осенью 2017 г.

По данным украинского издания АИН, покупателями украинской компании стали гендиректор ООО «Хедхантер» Марина Маковий и директор по развитию бизнеса Юрий Кострыкин. Издание отмечает, что сумма сделки меньше, чем стоимость годовой аренды занимаемого «Хедхантер» офиса в Киеве.

Headhunter продал свою украинскую «дочку» за символическую цену 2,6 млн рублей

После сделки новые владельцы украинского Headhunter совершили его ребрендинг. Теперь сервис, расположенный по адресу hh.ua, называется GRC (Global Recruitment & Consulting).

За прибалтийские операции Headhunter получил 797 млн рублей

В 2017 г., Headhunter продал еще один зарубежный актив – эстонскую компанию Keskus, владеющую рекрутинговыми сервисами в странах Прибалтики (помимо Эстонии это Латвия и Литва). Данный актив был приобретен HeadHunter в 2008 г. Headhunter за 100% долю в Keskus выручил 797 млн руб.

Headhunter не в первый раз уходит с зарубежных рынков. В 2008 г. компания приобрела израильский рекрутинговый сервис All U Need. Но уже через год, в 2009 г., он был продан за $5,6 млн. Сейчас Headhunter за пределами России работает в Казахстане, Белоруссии и Азербайджане.

Краткая история Headhunter

Сервис Headhunter был основан в 2000 г. К концу 2000-х сервис оказался под контролем фонда DST, переименованного впоследствии в Mail.ru Group. В 2016 г. Mail.ru Group продала Headhunter за 10 млрд руб.

Покупателем стал консорциум фондов «Эльбрус Капитал» и Goldman Sachs. В мае 2019 г. Headhunter провел IPO (первичное размещение акций) на американской бирже NASDAQ. Размещение прошло по верхней отметке ценового коридора – $13,5 за акцию.

В ходе размещения акционеры Headhunter продали принадлежащие им ценные бумаги на общую сумму $220 млн. После размещения доля «Эльбрус Капитал» в компании сократилась с 60% до 40%, доля Goldman Sachs с 40% до 27%.