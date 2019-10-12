США запрещают криптовалюту Павла Дурова за полмесяца до начала продаж

Власти США требуют запретить создателям Telegram продавать запускаемую ими криптовалюту Gram и вернуть ее инвесторам $1,7 млрд. Соответствующие иск был подан незадолго до последнего срока, когда Gram должен быть запущен в открытую продажу.

SEC подал иск против создателей Telegram

Американская комиссия по ценным бумагам (SEC) подала иск в суд Южного округа штата Нью-Йорк с целью предотвращения выпуска в свободную продажу критовалюты Gram, созданной основателями мессенджера Telegram, братьями Николаем и Павлом Дуровым.

Ответчиками по иску выступают оффшор с Британских Виргинских островов Telegram Group (владеет одноименным месенджером) и его 100% «дочка» – зарегистрированный в той же юрисдикции оффшор TON Issuer (занимается выпуском криптовалюты Gram).

В начале 2018 г. создатели Telegram провели первичное размещение токенов (ICO) от имени TON Issuer. Инвесторам обещалось создать «революционную» блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), скорость обработки транзакций в которой будет значительно выше, чем у существующих платформ, включая Bitcoin и Etherium.

На базе TON должна быть создана криптовалюта Gram. Данная валюта будет простой и удобной в использовании, с ней можно будет работать через мобильные приложения, она также будет встроена в мессенджер Telegram. Токены, которые были приобретены в ходе ICO, после запуска Gram должны быть обменяна на новую криптовалюту в пропорции 1:1.

Власти США требуют запретить создателям Telegram продавать запускаемую ими криптовалюту Gram и вернуть ее инвесторам $1,7 млрд

Суд удовлетворил ходатайство SEC о временном запрете ответчикам на продажу незарегистрированных ценных бумаг. Целью иска является постоянный запрет ответчикам на подобного рода деятельность, включая размещение и продажу цифровых активов, а также требование вернуть средства инвесторам.

Как создатели Telegram привлекали $1,7 млрд

В ходе первого закрытого раунда ICO токены продавались по цене $0,37. Порог входа для инвесторов был высоким – от $20 млн. Всего было продано 2,3 млрд токенов за $850 млн.

В ходе второго закрытого раунда ICO порог входа был значительно ниже – от $1 млн, но токены продавались дороже - по $1,33. Всего было продано 639 млн токенов, общий объем размещения был таким же, как и в первом раунде - $850 млн. Далее планировалось публичное размещение токенов, но от его проведения было решено отказаться.

Таким образом, всего создатели Telegram выручили в ходе ICO $1,7 млрд. Ими было продано 2,9 млрд токенов – 58% от общего числа запланированных к выпуску Gram (всего их должно быть выпущено 5 млрд). В отличие от классического ICO, где токены приобретаются за криптовалюты, создатели Telegram принимали оплату традиционными деньгами – евро и долларами.

Интерес к Gram был высоким, но многие заявки были отсеяны, поэтому в ICO принял участие только 171 покупатель. В их числе токены на общую сумму $424,5 млн купили 39 покупателей из США. Известно также, что из россиян токены приобретали глава платежной системы Qiwi Сергей Солонин, основатель компании «Вимм-биль-дан» Давид Якобашвили и миллиардер Роман Абрамович.

До запуска Gram инвесторам запрещено продавать в каком-либо виде права на купленные токены. После запуска криптовалюты в отношении Gram, приобретенными инвесторами первого раунда, также будут действовать ограничения. Они будут сниматься поэтапно в течение полутора лет. Для инвесторов второго раунда ограничений на продажу Gram после запуска криптовалюты не будет.

Дата запуска новой криптовалюты уже близка

Согласно проспекту ICO, который распространял Ton Issuer (Whitepaper), TON и Gram должны были быть запущены до 31 октября 2019 г. В противном случае инвесторам должны вернуть все денежные средства. TON Issuer, после запуска Gram, передаст все права на криптовалюту некоммерческому партнерству Ton Foundation, созданному Павлом Дуровым для развития Gram.

По данным SEC, на начало 2019 г. создатели Telegram потратили на запуск своей блокчейн-платформы $218 млн. В марте началось бета-тестирование новой платформы. В начале октября 2019 г. был представлен кошелек для будущей криптовалюты – Ton Wallet.

Американские криптобиржи сейчас рассматривают возможность торговли Gram. Биржа Blackmoon Crypto, созданная неназванным топ-менеджером Telegram, уже пообещала сразу после запуска Gram начать продажу единиц данной криптовалюты, свободных от всяких обременений.

Стоимость каждого Gram, который планирует выпускать Ton Reserve – «дочка» Ton Foundation - будет рассчитываться по специальной формуле. Самый первый Gram, формально, должен будет стоить $0,1. Каждый последующий будет на одну миллиардную дороже. К моменту запуска Gram в открытую продажу его цена, согласно данной формуле, должна будет составить $3,62. Но инвесторы уже готовы покупать Gram по цене свыше $4.

Как основатели Telegram расходуют полученные средства

SEC беспокоит, что, с одной стороны, у американских инвесторов большой интерес к Gram. Но, с другой стороны, создатели критовалюты никак не регистрируют в США осуществляемые ими выпуски ценных бумаг. А после начала свободной продажи Gram ее владельцев нельзя будет отследить из-за анонимности криптовалюты.

Кроме того, инвесторы никак не защищены и не имеют доступа к финансовой отчетности Ton Issuer. При этом сумма в $1,7 млрд, по мнению SEC, значительно выше необходимых затрат на запуск новой блокчейн-платформы. В то же время из собранных средств $520 млн пойдет на поддержку работы мессенджера Telegram.

По данным SEC, 500 млн Gram (10% от общего числа) планируется направить на поддержку разработчиков сторонних приложений для будущей платформы. Павел и Николай Дуровы получат 100 млн Gram (2% от общего числа), еще столько же получат другие разработчики платформы. Ожидается, что у разработчиков платформы в течение четырех лет будут ограничения на продажу полученных ими Gram.

После этого в Ton Foundation останется 1,4 млрд Gram – 28% от их общего числа. Из этого объема 250 млн Gram (5% от общего числа) будут переданы пользователям мессенджера Telegram для создания высокой ликвидности криптовалюты.

Почему создателям Telegram нужно как можно больше пользователей

В SEC подчеркивают, что для стабильной работы TON и полноценной децентрализации его создатели должны будут привлечь как можно большее число нод – пользователей, верифицирующих транзакции. Если в роли нод будут выступать только первые инвесторы Gram, то блокчейн будет нестабильным и уязвимым.

«Принятые нами чрезвычайные меры призваны предотвратить со стороны Telegram наводнение американского рынка цифровыми активами, которые, как мы считаем, были незаконно проданы, - заявила содиректор подразделения SEC по правоприменению Стефания Авакян (Stephanie Avakian). – Мы утверждаем, что ответчики не обеспечили инвесторов необходимой информацией относительно бизнес-операций Gram и Telegram, финансовых условий, риск-факторов и управлением данными активами».

«Мы продолжаем повторять, что эмитенты не могут обойти федеральное законодательство, просто назвав свой продукт криптовалютой или цифровым активом», - добавил другой содиректор подразделения SEC Стивен Пейкин (Steven Peikin).