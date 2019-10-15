Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2019 г. откроется в двенадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2019 примут более 1500 госчиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2019 можно уже сейчас.

Эдуард Лысенко, глава ДИТ Москвы

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся семь тематических секций: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Business Intelligence, «Фарминдустрия».

Евгений Абакумов, директор департамента ИТ Росатома

Основные проблемы информатизации госсектора:

Новые технологии и инструменты в ИКТ-инфраструктуре федеральных ведомств.

Как инициативы государства в сфере ИКТ меняют рынок?

Актуальные ИТ-проекты в госсекторе.

Как идет цифровизация регионов? Проблемы, задачи, вызовы.

Когда закон не успевает за прогрессом: проблемы внедрения новых технологий.

Импортозамещение в госсекторе: могут ли российские разработки решить все задачи цифровизации?

Каково участие государства в проектах по обеспечению безопасности критической инфраструктуры?

Суверенный интернет: какие инструменты и технологии легли в основу концепции.

Цифровой профиль: к чему приведет деперсонализация данных.

Сотрудничество государства и бизнеса в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика»: кейсы.

Дефицит кадров: цифровой экономике нужны чиновники со знанием ИТ.

Когда государство полностью перейдет на электронный документооборот.

Евгений Чаркин, директор по ИТ в РЖД

Присутствие на секции «Госсектор» в этом году уже подтвердили директор департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи Игорь Семенихин; директор Департамента развития цифрового государства Минкомсвязи Алексей Горобцов; директор Департамента правовых основ цифровой экономики Минэкономразвития Антон Лебедев; начальник Управления развития информационных систем Федерального Казначейства Наталья Гвоздева; заместитель директора ФГБУ «Рослесинфорг» Алексей Исаев; первый заместитель руководителя Центра управления регионом Подмосковья Александр Краснов; заместитель руководителя Центра управления регионом Подмосковья Сергей Горбунов; менеджер по управлению партнерскими продажами Unify Михаил Антонов; заместитель генерального директора ГК «Программный продукт» Георгий Лагода; директор «Фабрики информационных технологий» Федор Жерновой.

Приглашаются к обсуждению специалисты в области ИБ, а также представители предприятий всех отраслей экономики, в первую очередь госсектора, ТЭК, транспортной отрасли, телекома, финансового сектора и пр.

Антон Лебедев, директор Департамента правовых основ цифровой экономики Минэкономразвития

Кроме того в CNews FORUM 2019 примут участие ИТ-руководители российских регионов, государственных ведомств, госкомпаний. Свое участие подтвердили руководитель Департамента информационных технологий г. Москвы Эдуард Лысенко; директор департамента ИТ Росатома Евгений Абакумов; директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин; заместитель председателя правления банка «Уралсиб» Максим Белоусов; член правления, директор по ИТ Росбанка Денис Сотин; директор управления ИТ «Мечела» Валерий Дьяченко; врио ИТ-директора / директор по архитектуре X5 Retail Group Алла Антонова; вице-президент, директор диджитал-департамента банка «Санкт-Петербург» Александр Рыбаков; директор департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи Игорь Семенихин; директор департамента ИТ British American Tobacco Дарья Гришина; директор по ИТ ГК «Мелстон» Андрей Балякин; заместитель директора ИТ ТД ЦУМ Андрей Чикунов; директор по ИТ Mary Kay Илья Садовенко; управляющий директор блока ИТ Альфа Банк Казахстан Андрей Сабынин; директор по персоналу Московского кредитного банка Алена Ефремова.

Игорь Семенихин, директор департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

Алексей Горобцов, директор Департамента развития цифрового государства Минкомсвязи

В 2018 г. CNews FORUM собрал рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 120 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 40 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

Наталья Гвоздева, начальник Управления развития информационных систем Федерального Казначейства

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2018, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2019, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.