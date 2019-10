Google выпустила смартфоны с совершенно новым дизайном и сверхтонкий ноутбук. Видео

2452

Google провела показ новых смартфонов Pixel 4 и 4 XL, ноутбука Pixelbook Go, наушников Pixel Buds 3 и умной колонки Nest Mini. Наушники и ноутбук Google разрабатывала с прицелом на устройства Apple – наушники Airpods и лэптоп MacBook Air. Это проявляется в похожем дизайне и массово-габаритных характеристиках. Все новинки, кроме наушников, поступят в продажу до конца октября 2019 г., но не будут доступны в России.



Мировая премьера Google

Компания Google провела презентацию своих новых гаджетов Made by Google 2019, в рамках которой продемонстрировала наушники Pixel Buds, умную колонку Nest Mini, лэптоп Pixelbook Go с очень тонким корпусом и смартфон Pixel четвертого поколения в двух модификациях. Часть новинок, в том числе смартфоны, поступят в продажу в ближайшие дни, а другие можно будет приобрести не раньше I квартала 2020 г.

Все устройства Google официально не продаются на территории России – в этом плане Google следует примеру Microsoft, которая тоже предпочитает реализовывать свои гаджеты серии Surface за пределами России. Все перечисленные цены актуальны для рынка США.

Новые смартфоны

О своих новых смартфонах, получивших название Pixel 4 и Pixel 4 XL, Google рассказала в самом конце презентации. Оба аппарата «утекли» в Сеть задолго до анонса – первые рендеры получили распространение еще в мае 2019 г., Облик устройств не стал ни для кого неожиданностью – спереди это перевернутый Xiaomi Redmi Note 7 за счет огромной верхней рамки дисплея, а сзади Google скопировала фотокамеру Huawei Mate 20 Pro образца 2018 г. и Apple iPhone 11 Pro. В то же время, на фоне предыдущих трех поколений новые смартфоны получили полностью переработанную внешность.

Pixel 4 и Pixel 4 XL

В розницу оба смартфона поступят в белом, черном и оранжевом цветах корпуса и с 6 ГБ оперативной памяти, безальтернативно. Pixel 4 оценен в $800 за 64 ГБ и 900 за $128 ГБ внутренней памяти, тогда как Pixel 4 XL стоит $900 (64 ГБ) и $1000 (128 ГБ). Старт продаж состоится 24 октября 2019 г., до этого времени на смартфоны можно оформить предварительный заказ.

Анонс Pixel 4 и 4 XL

С точки зрения электроники Pixel 4 и Pixel 4 XL – это один и тот же смартфон, различаются они, по большому счету, лишь диагоналями и разрешением дисплеев – у Pixel 4 это 5,7 дюйма 2280х1080 точек, у Pixel 4 XL 6,3 дюйма 3040х1440 точек. В них обоих установлена OLED-панель с частотой обновления 90 Гц и соотношением сторон 20:9. Также можно отметить разницу в аккумуляторах – за счет компактных по меркам 2019 г. габаритов младший Pixel 4 получил батарею 2800 мАч, а старший и более крупный Pixel 4 XL – 3700 мАч. Для зарядки в них используется порт USB-C 3.1, он же применяется для вывода звука на наушники. Мощность зарядки – 18 Вт.

В оснащение смартфона входят процессор Qualcomm Snapdragon 855, вышедший в конце 2018 г. и летом 2019 г. уступивший место более мощному Snapdragon 855 Plus, модули Bluetooth 5 и NFC, корпус с защитой от воды IP68 и современная ОС Android 10, установленная на эти устройства по умолчанию.

Google реализовала в новых смартфонах продвинутый режим управления жестами

Как и в первых трех поколениях смартфонов Pixel, в четвертом упор тоже сделан на фотовозможности, хотя по количеству сенсоров оба аппарата уступают большинству Android-смартфонов. Так, сзади установлено два основных сенсора – 16 МП с 2-кратным зумом и телефото на 12,2 МП. Третий датчик представляет собой ToF-камеру для замера глубины сцены. Поддерживается запись Full HD-видео на 60 кадрах в секунду и 4К на 30 к/с.

Стоимость Google Pixel 4 и 4 XL в США

Модель Оперативная память, ГБ Встроенная память, ГБ Стоимость в США, $ Pixel 4 6 64 800 Pixel 4 6 128 900 Pixel 4 XL 6 64 900 Pixel 4 XL 6 128 1 000

Источник: Google и CNews Analytics

Фронтальный модуль не может похвастаться высоким разрешением – всего 8 МП плюс запись роликов в Full HD на 60 к/с, но его особенность в другом. Помимо разблокировки по лицу, камера обеспечивает работу функции Motion Sense, позволяющей управлять смартфоном при помощи жестов рук, без прикосновений. В основе функции лежит технология Google Project Soli. Пользователь может сбрасывать вызов, контролировать воспроизведение музыки и управлять рядом базовых приложений. Дополнительно все камеры оснащены новыми алгоритмами обработки изображений, в том числе улучшенным ночным режимом.

MacBook Air на базе Chrome OS

Следующей Google новинкой стал ноутбук Pixelbook Go под управлением операционной системы Chrome OS. Лэптоп можно сравнить с MacBook Air по весу (чуть больше 1 кг) и габаритам (311х206х13 мм), то есть он очень тонкий и легкий, однако по своим возможностям Chrome OS сильно уступает macOS.

Pixelbook Go в черном цвете

Для ноутбука предусмотрено несколько модификаций, базовая из которых стоит $650 и включает процессор Intel Core m3, 8 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 64 ГБ. Максимальная комплектация оценена в $1400 и предлагает полноценный SSD на 256 ГБ, процессор Core i7 и оперативную память на 16 ГБ. Также в продажу поступит версия с Core i5 и SSD на 128 ГБ, ее цена неизвестна. Все процессоры относятся к восьмому поколению чипов Intel.

Pixelbook Go оснащен IPS-дисплеем с диагональю 13,3 дюйма и разрешением Full HD (1920x1080 точек) или 4К (3840х2160 точек) в зависимости от выбранной комплектации, 2-мегапиксельной веб-камерой с записью Full HD-роликов с частотой 60 к/с и аппаратным модулем Titan C для защиты системы от несанкционированного доступа. На торцах ноутбука есть пара портов USB-C и вход под наушники, а внутри скрывается батарея на 47 Втч в младших модификациях и 56 Втч в старшей с поддержкой быстрой зарядки – 20 минут подключения к розетке обеспечат 2 часа автономной работы. От полного заряда ноутбук проработает до 12 часов.

Pixelbook Go в розовом цвете

По словам представителей Google, клавиатура в Pixelbook Go работает тише в сравнении с предыдущим поколением. Релиз ноутбука в США назначен на 27 октября 2019 г., и покупателям будет предложено два варианта окраски – полностью черный (Just Black) и розовый с практически белой крышкой (Not Pink).

Наушники и умная колонка

Компанию смартфонам и ноутбуку на Made by Google 2019 составили беспроводные наушники Pixel Buds третьего поколения, сменившие дизайн, в том числе и кейса. Последний стал напоминать кейс от Apple Airpods, хотя сами наушники выглядят совершенно иначе.

Google Pixel Buds 3

Pixel Buds 3 в сравнении с предыдущей модификации могут принимать сигнал на большем расстоянии от источника, но Google не привела конкретные цифры – по словам ее представителей, смартфон и наушники могут находиться друг от друга на расстоянии длины футбольного поля (в пределах 100 метров). Наушники умеют автоматически регулировать звук в зависимости от интенсивности внешнего шума и могут работать в качестве синхронного переводчика при помощи запущенного в этот момент на смартфоне голосового помощника Google.

Pixel Buds третьего поколения работают 5 часов от собственных батарей и до 24 часов с учетом подзарядки от комплектного кейса. В продажу наушники поступят весной 2020 г. (точная дата неизвестна) по цене $180.

Умная колонка Nest Mini

Вместе с наушниками Google продемонстрировала и новую умную колонку Nest Mini, представляющую собой улучшенную версию модели Home Mini. Новинка получила возможность крепления на стене и более громкий звук с более насыщенными низкими частотами (по заверениям разработчиков). Колонку дополнили более длинным кабелем (1,5 метра) и третьим микрофоном, ускорили обработку голосовых команд за счет более производительного процессора и научили автоматически подстраивать громкость звучания, ориентируясь на уровень шума.

Корпус Nest Mini на 35% состоит из переработанного пластика. Купить колонку можно будет с 22 октября 2019 г. за $50 в черном, белом, розовом и синем цветах.

Подробности о Google Stadia

Отдельно представители Google поговорили про игровой сервис Stadia, анонс которого CNews освещал в марте 2019 г. На момент премьеры дата его запуска была засекречена, но теперь она известна. Stadia начнет работу 19 ноября 2019 г., но пока не во всех странах: сервис запустится в Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канаде, Нидерландах, Норвегии, США, Финляндии, Франции и Швеции.

Игровой комплект Stadia Founder's Edition

На момент запуска сервиса пользователи смогут купить комплект Stadia Founder's Edition, доступный для заказа с июня 2019 г., за $130. В него входят медиаплеер Chromecast Ultra, ограниченное издание контроллера Night Blue и две подписки Stadia Pro на три месяца, и такой набор обеспечит своему владельцу возможность играть через Stadia в игры с разрешением 4К 60 к/с, поддержкой HDR и звуком формата 5.1.

В день запуска игрокам будут доступны многие игры ААА-уровня – Assassin's Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2, Destiny 2, Wolfenstein: Youngblood и др. Стоимость подписки составляет $10 в месяц для США и 10 евро для Европы.