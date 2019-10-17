Путин поручил распространять в Рунете духовно-нравственный контент

Владимир Путин поручил правительству на регулярной основе исследовать поведение молодежи в интернете и назначил ответственным за это премьер-министра России Дмитрия Медведева. Также правительство займется созданием специального координационного центра по распространению духовно-нравственного контента в интернете.



Контроль над настроениями молодежи

Правительство России на регулярной основе будет проводить исследование поведения молодежи в Интернете. Это поручение дал Президент России Владимир Путин, оно опубликовано на сайте kremlin.ru.

Правительство займется изучением не только особенностей поведения молодежной аудитории в Глобальной сети, но и ее потребительскими предпочтениями. По словам Президента, данное исследование позволит улучшить осведомленность госорганов «о влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения».

Поручение было дано Правительству по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Документ, содержащий все поручения, опубликован на официальном сайте Кремля, и Владимир Путин рассчитывает получить доклад по итогам его реализации до 1 декабря 2019 г. Ответственным за выполнение поручения назначен глава Правительства Дмитрий Медведев.

Владимира Путина интересуют настроения активной российской молодежи

Следует отметить, что заседание Совета прошло 4 июля 2019 г., но список поручений был утвержден лишь спустя три месяца.

Центр духовно-нравственного воспитания

Поручения Правительству также включают создание на базе некоммерческой организации специального координационного центра. В его задачи войдет производство контента, направленного на духовно-нравственное воспитание российской молодежи.

Вместе с производством контента центра займется и его распространением в интернете. В поручении не уточняется, затронет ли деятельность координационного центра весь интернет, или же она будет ограничена его российским сегментом, особенно после вступления в силу 1 ноября 2019 г. закона «о суверенном Рунете» (неофициальное название).

Как и в случае с анализом поведения российской молодежи в Сети, контролировать выполнение данного поручения получено Дмитрию Медведеву. Доклад о его выполнении необходимо подготовить до 1 декабря 2019 г.

В декабре 2018 г. схожую идею озвучивал глава Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев. Он предлагал наладить процесс обучения российской молодежи духовным ценностям, используя популярные в России социальные сети.

По словам Бугаева, в недалеком прошлом с функцией донесения духовных ценностей для подрастающего поколения справлялись плакаты, которые висели в стенах учебных заведений. В настоящее время, считает он, подобных мер недостаточно – нужно использовать социальные сети, мессенджеры и, в том числе, неформальные молодежные объединения.

Молодежь в центре внимания

Перечисленные инициативы по работе с молодежью – не единственные, одобренные или предложенные Владимиром Путиным. 4 октября 2019 г. Президент России в рамках заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» поддержал идею проведения одноименного молодежного форума. Мероприятие будет проводиться ежегодно, и местом его проведения выбран город Сочи. Первый новый форум состоится в 2020 г., а идею о его создании в России подобного рода мероприятия для молодежи высказал советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев.

В этот же день Путин заявил о существовании в России набора механизмов, направленных на выявление перспективной, талантливой молодежи. Точное количество глава государства не назвал, отметив лишь, что их достаточно много. «Может быть, взять один, два, три и на этом сосредоточиться, распространяя его на всю страну», – отметил Владимир Путин.

В начале сентября 2019 г. Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме прокомментировал протестные акции, проходившие в Москве с середины лета 2019 г. по причине недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Президент подчеркнул, что считает, что у молодежи в России есть право выражать свое мнение в ходе протестных акций. «Иногда это приводит к позитивному результату, потому что встряхивает власти», – отметил Владимир Путин.

В мае 2019 г. был изменен перечень ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicators, KPI) внутриполитического блока администрации Президента. В их число вошло повышение доли активной патриотически настроенной российской молодежи. Как пишет РБК со ссылкой на неназванный источник, приближенный к Кремлю, это имеет прямое отношение к тому, что современные дети и подростки – это будущие избиратели. Собеседник РБК также объяснил задачу по повышению доли патриотической молодежи «необходимостью закладывать будущее страны».