В США хотят сажать топ-менеджеров ИТ-компаний на 20 лет за вранье

Жесткие меры против руководителей ИТ-компаний

Американский сенатор Рон Уайден (Ron Wyden) от штата Орегон, представляющий демократическую партию, предложил радикально ужесточить наказания в отношении технологических компаний, которые допускают предоставление ложных сведений о нарушениях конфиденциальности пользовательских данных, пишет издание Business Insider.

По мнению политика, ИТ-компании, уличенные в сокрытии утечек персональных данных своих клиентов, должны не только платить более крупные штрафы, но и их руководители обязаны нести персональную ответственность. Соответствующие идеи легли в основу законопроекта, предложенного сенатором.

Законопроект, по информации CNN, предполагает привлечение топ-менеджеров к уголовной ответственности за дачу ложных показаний Федеральной торговой комиссии (FTC) относительно неправомерного использования приватных данных американцев. В качестве наказания за подобный проступок предусмотрено тюремное заключение сроком до 20 лет.

Амерканский сенатор придумал способ решения проблем, связанных с утечкой персональных данных

Кроме того, в случае принятия законопроекта, FTC получит право штрафовать провинившиеся техкомпании на сумму, составляющую до 4% от их годовой выручки, а также облагать особым налогом, размер которого пропорционален зарплатам руководства.

Приватность по подписке и социализм в интернете

Описанные выше меры в основном касаются первых лиц ИТ-компаний и призваны наказать виновных. Задачу предупреждения недобросовестного обращения с персональным данными должна решить другая инициатива, также прописанная в проекте нового закона Уайдена. Она предусматривает обязательное предоставление ИТ-компаниями своим клиентам инструмента, который позволяет «в один клик» отказаться от использования личных данных в рекламных целях.

Поскольку продажа таргетированной рекламы нередко является единственным способом монетизации бизнеса для бесплатных интернет-ресурсов, последним может быть предложено ввести своего рода абонентскую плату за приватность. В соответствии с положениями закона, предложенного Уайденом, размер такой платы не может превышать среднюю прибыль интернет-компании от продажи данных пользователя рекламодателям. Например, в случае с Facebook она составляет около $26 в год (данные самой компании).

Однако платить в такой ситуации придется далеко не всем американцам – граждан с низким доходом поддержит государство в рамках программы Lifeline, реализацией которой занимается Федеральная комиссия по связи (FCC).

Урок Цукербергу и всем остальным

По мнению Уайдена, принятие таких суровых мер необходимо, поскольку существующие инструменты воздействия на технологических гигантов, попросту не работают.

К примеру, компания Facebook, возглавляемая Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg), в июле 2019 г. была оштрафована на $5 млрд по делу Cambridge Analytica. Несмотря на рекордную сумму штрафа, компания продолжила свою работу как ни в чем не бывало. По меткому выражению Уайдена, подобные штрафы для Facebook с годовой выручкой в $56 млрд – это не более, чем комариный укус. Кроме того, после анонса санкций в отношении Facebook акции последней пошли вверх.

Напомним, в период с 2007 по 2014 гг. социальная сеть передавала британской аналитической компании Cambridge Analytica сведения о своих пользователях, в результате чего пострадали 87 млн человек.

«Марк Цукерберг не начнет воспринимать приватность американцев всерьез, пока не ощутит последствия для себя, – цитирует слова сенатора Gizmodo. – Удар по рукам со стороны FTC не дает результата, а по моему законопроекту ему грозит тюрьма за вранье правительству».

Инциденты с участием Facebook

Facebook с впечатляющей регулярностью становится участником скандалов, связанных с безопасностью пользовательских данных. Репутация соцсети за последние годы существенно пострадала из-за ряда ошибок, совершенных ее руководством и персоналом.

В апреле 2019 г. Facebook уличили в том, что при регистрации новых пользователей она запрашивает пароль к электронной почте и считывает список их контактов, если используемый почтовый сервис вызывает у системы некие подозрения. В списке «подозрительных» оказался и популярный российский сервис «Яндекс.почта».



В марте 2019 г. выяснилось, что десятки тысяч сотрудников компании могли иметь доступ к чужим страницам в Facebook и Instagram, поскольку пароли сотен миллионов пользователей хранились на серверах компании в незашифрованном виде. Причем наличие проблемы социальная сеть официально признала лишь после того, как сторонний специалист по информационной безопасности со связями внутри компании рассказал о ней в интернете.

В марте 2019 г. утечка внутренних документов выявила, что Facebook шантажировала влиятельных политиков по всему миру с целью добиться в отдельных странах послабления законодательства в сфере защиты приватности пользователей.

В сентябре 2018 г. Facebook признала утечку данных более 50 млн владельцев учетных записей. Причиной взлома стала серьезная уязвимость в коде Facebook. Она была устранена в кратчайшие сроки, а о случившемся были уведомлены правоохранительные органы.

В ноябре 2018 г. стало известно о том, что соцсеть не смогла дать отпор киберпреступникам, в результате чего в руках хакеров оказались личные сведения о более чем 120 млн пользователей сети. Данные были выставлены на продажу по цене в 10 центов за один профиль.