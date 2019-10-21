Магазин «Яндекса» и Сбербанка теряет покупателей. Посещаемость рухнула в 27 раз

Российский маркетплейс Bringly сворачивает свою программу лояльности на фоне стремительного падения его популярности среди потребителей. На ресурсе наблюдается снижение посещаемости, начавшееся ровно тогда, когда владельцы Bringly более чем в два раза ухудшили условия этой самой бонусной программы. Сбербанк и «Яндекс» не планируют в обозримом будущем заниматься развитием сервиса, и в перспективе раздел с заграничными товарами, вокруг которых и построен Bringly, может появиться в маркетплейсе «Беру» – еще одном детище «Яндекса» и Сбербанка.



Непопулярный маркетплейс

Онлайн-витрина Bringly, созданная в рамках совместного предприятия «Яндексом» и Сбербанком, готовится свернуть свою программу лояльности. Это напрямую связано с очень резким сокращением аудитории сервиса.

Падение популярности маркетплейса оказалось не только стремительным, но и масштабным – по информации «Коммерсанта», в сентябре 2019 г. аудитория проекта едва достигла 91 тыс. человек. Всего за пять месяцев, с апреля 2019 г., она уменьшилась в 27 раз – на тот период она составляла 2,5 млн человек в месяц.

Закрытие программы лояльности Bringly происходит постепенно, и процесс начался, фактически, 4 октября 2019 г., когда доступ к участию в ней был закрыт для всех без исключения вновь зарегистрировавшихся пользователей. Те же, кто влился в ряды Bringly до этого дня, смогут участвовать в ней до 18 ноября 2019 г., то есть еще практически месяц.

Что такое Bringly

Bringly – это виртуальная торговая площадка, на которой российские покупатели могут заказать товары у зарубежных продавцов. На момент запуска, состоявшегося в конце ноября 2018 г., в каталоге сервиса была представлена продукция из Китая, Южной Кореи, Германии, Великобритании, Турции, Израиля и ряда других стран. В конце весны 2019 г. проект достиг договоренности с крупным китайским интернет-ритейлером JD.com – его товары появились на сайте Bringly 31 мая 2019 г., с доставкой «Почтой России» в кратчайшие сроки – от 10 дней.

Покупать на Bringly стало не так выгодно, как на старте проекта

Bringly задумывался именно как маркетплейс, а его концепция монетизации основана на том, что продавцы, чей товар размещен на виртуальных витринах, платят фиксированный процент с каждой продажи. Процент варьируется в зависимости от категории товара, но обычно составляет 5-10% стоимости покупки.

Что потеряли пользователи

Программа лояльности Bringly заключалась в накоплении внутрисервисных бонусов за попкупки, которыми затем можно было оплачивать новые приобретения. На момент запуска Bringly, состоявшегося в ноябре 2019 г., все участники могли оплатить этими бонусами до 50% стоимости заказа, что и привлекало пользователей.

В апреле 2019 г. условия программы резко изменились в сторону ухудшения – бонусы заметно обесценились, и оплачивать ими до половины стоимости нового заказа пользователи больше не могли. Владельцы платформы оставили возможность оплаты лишь до 20% суммы товара, что тоже могло отразиться на резком снижении популярности ресурса.

Дальнейшая судьба Bringly

Закрытие программы лояльности не означает, что Bringly полностью прекращает свою работу. Онлайн-витрина продолжит существовать, отметил представитель проекта, но без стартовых баллов и кэшбэка.

Тем не менее, неизвестно, как долго просуществует Bringly ввиду отсутствия финансовой выгоды для пользователей и следовательно, их интереса к проекту. Кроме того, развитие сервиса может сильно замедлится, поскольку, по словам гендиректора «Яндекс.маркета» Максима Гришакова, раскрутка Bringly не входит в планы компании на ближайшую перспективу. «Это не тот проект, который мы сейчас активно продвигаем», – отметил Гришаков.

В дополнение к этому в конце сентября 2019 г. из команды «Яндекс.маркета» ушел директор по международному развитию Алекс Васильев. В его обязанности, входило, в том числе, и развитие Bringly. О своем уходе он сообщил на личной странице в сети Facebook.

Возможные причины незаинтересованности в Bringly

Максим Гришаков отметил, что в настоящее время рынок трансграничной торговли замедляется в своем развитии, и что за 11 месяцев работы Bringly Сбербанк и «Яндекс» испытали ряд стратегий по развитию этого бизнеса. По его словам, ни одна не принесла ожидаемых результатов. По словам главы «Яндекс.маркета», в рамках Bringly сперва была сделана ставка на товары не из Китая, затем на продукцию с высоким средним чеком, но обе они показали свою неработоспособность. «Люди не всегда готовы делать большую предоплату за товары из-за границы и ждать их три-четыре недели», – добавил Гришаков.

В настоящее время СП Сбербанка и «Яндекса» ведут поиски новых стратегий и товаров, которые будет экономически выгодно ввозить на территорию России.

«Беру» как вероятная альтернатива

В рамках совместного предприятия «Яндекс» и Сбербанк запустили еще один схожий проект – маркетплейс «Беру», в тестовом режиме работавшем с мая 2018 г. В полную силу ресурс заработал в конце октября 2018 г. ровно за месяц до старта Bringly. За время тестирования в каталог «российского Amazon» было добавлено 100 тыс. товаров в 600 категориях от 1 тыс. продавцов и обработано 180 тыс. заказов покупателей.

В отличие от Bringly, лишившегося своей программы лояльности, в «Беру» со дня его полноценного запуска действует система бонусов «Беру Бонусы». Она подразумевает предоставление скидок или бесплатной доставки покупателям, которые совершали покупки на маркетплейсе ранее. Кроме того, бонусы можно накапливать. Если у покупателя достаточно бонусов для оплаты полной стоимости товара, он сможет приобрести его за 1 руб.

По словам Максима Гришакова, «Яндекс» рассматривает возможность создания на площадке «Беру» раздела с товарами из-за рубежа. Сроки его появления гендиректор «Яндекс.маркета» не сообщил.