Власти вместо блокировок обложат сайты штрафами

В будущем власти намерены перейти от практики блокировать сайты к тому, чтобы штрафовать их за нарушение законодательства в сфере интернета. Соответствующий законопроект находится на стадии обсуждения. Роскомнадзор считает этот метод более прогрессивным и эффективным по сравнению с блокировками.



Заявление Жарова

В России будут введены штрафы за нарушение законодательства, регулирующего работу интернета — они придут на смену практике блокировок. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров, пишет ТАСС. Заявление прозвучало на конференции по управлению интернетом в китайском городе Учжэне.

По словам Жарова, в России уже обсуждается законопроект, который введет «достаточно серьезные штрафы» для компаний-нарушителей. «Мне кажется, это очень серьезный и эффективный шаг вперед. Если мы еще несколько лет назад говорили о том, что нарушители должны быть заблокированы, то теперь, мне кажется, есть более цивилизованный и эффективный метод, когда его наказывают "экономическим рублем" — таким образом мы добиваемся, чтобы он соблюдал местное законодательство», — пояснил чиновник.

Он отметил, что и в России, и в других странах госорганы должны добиваться соблюдения локальных регулировок в сфере интернета. Особенно это актуально в период, когда его работа быстро меняется в связи с появлением сетей 5G и новых типов шифрования. «Все должны соблюдать местное законодательство, в противном случае действия несут за собой порицание: это могут быть не только штрафы, но и иные меры», — сообщил Жаров, добавив, что по мере развития ИТ соблюдать баланс между возможностями и безопасностью становится все труднее.

Соблюдение локального законодательства Жаров считает залогом обеспечения защиты национальных интересов при проникновение интернета в новые сферы жизни. Он отметил, что у российских властей есть все необходимые инструменты для регулирования интернета, в том числе экономические. С помощью этих инструментов российские пользователи будут ограждены от иностранных и локальных источников недостоверной информации.

Международное сотрудничество

По словам Жарова, вопросы безопасной работы интернета следует решать на международном уровне, обсуждая их на мероприятиях вроде конференции в Учжэне. «Правила должны быть одинаковыми для всех: государств, корпораций, людей», — добавил он.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров

Чиновник отметил, что международные организации — такие как Международный союз электросвязи — должны играть более существенную роль в регулировании интернета, поскольку сама по себе сеть является глобальной, и право управлять ею есть у всех стран. В настоящий момент эксперты ведут дискуссию на тему создания специальной глобальной организации по регулированию интернета. По мысли Жарова, это будет международная организация с соответствующими правовыми и техническими комитетами, которая будет заниматься всем спектром вопросов регулирования.

Технологии против блокировки

По мере развития новых технологий блокировка интернет-ресурсов становится все менее эффективным инструментом обеспечения выполнения законодательства. Одной из таких технологий является протокол «DNS поверх HTTPS» (DNS-over-HTTPS, DoH). Он обеспечивает получение информации о домене (DNS) через криптографически защищенный протокол HTTPS.

Первой о включении этого протокола по умолчанию в одной из следующих сборок своего браузера Firefox объявила Mozilla Corporation. Пока что функция будет доступна только небольшому проценту пользователей в США начиная с сентября 2019 г. В зависимости от того, как она себя покажет, будет принято решение о более масштабным запуске.

Использование протокола DoH на практике означает возможность обхода любых блокировок запрещенных сайтов по DNS с помощью браузера Firefox, поскольку все DNS-запросы будут передаваться в зашифрованном виде, а блокировки по IP-адресу будут преодолеваться изменением IP заблокированного адреса.

Затем и разработчики проекта Chromium из компании Google объявили о планах экспериментальной обкатки протокола в следующей сборке браузера Chrome под номером 78, выход которой запланирован на октябрь 2019 г. В отличие от осторожничающей Mozilla, планирующей постепенный ввод поддержки DoH для части пользователей в США с единственным CDN-партнером (Content Delivery Network — сеть доставки контента) Cloudflare, эксперимент Google изначально носит более масштабный характер.

Так, непосредственно на старте проекта разработчики браузера Chrome объявили о его поддержке сразу шестью CDN-провайдерами, уже внедрившими DoH на своей стороне. В заявлении команды Chromium также упоминается, что протокол будет доступен «для небольшой части пользователей Chrome», однако не упоминаются какие-либо географические ограничения эксперимента, что потенциально дает возможность участия в нем жителям разных стран.