Навсегда закрыт плеер, на котором работали 80% российских пиратских кинотеатров

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В Нидерландах остановлена работа серверов, которые использовал видеопроигрыватель Moonwalk, применяемый в 80% российских пиратских онлайн-кинотеатров. Библиотека плеера насчитывала 26 тыс. фильмов и 10 тыс. сериалов. Сам Moonwalk сообщил, что его работа прекращена навсегда.



Конец Moonwalk

Онлайн-плеер Moonwalk, которым пользовались для показа видео 80% российских пиратских ресурсов, прекратил свою работу. Это связано с тем, что Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений (BREIN) смогла добиться отключения серверов, обеспечивающих его функционирование. Об этом BREIN сообщает на своем сайте. Сам Moonwalk разместил сообщение, что больше никогда не восстановит работу.

В результате просмотр видео стал невозможен на таких популярных в России пиратских ресурсах как BasKino, HDrezka, KinoGo, «ГидОнлайн» и др. На некоторых ресурсах плеер просто не запускается, на других появляется сообщение, что это связано с проблемами в работе серверов. Ряд сайтов предоставляет пользователям возможность скачать контент через торрент. Многие пострадавшие кинотеатры хранят видео в «Одноклассниках», «Видео Mail.ru» и других хранилищах, откуда тоже возможен показ.

BREIN действовала не в одиночку — ей помогли американские организации Альянс по вопросам творчества и развлечений (ACE) и Американская ассоциация кинокомпаний (MPAA), а также судебные приставы. Всем вместе им удалось добиться привлечения к ответственности трех нидерландских и двух иностранных провайдеров хостинга, причастных к работе Moonwalk. У компаний были отключены серверы и изъяты улики, сообщает ресурс TorrentFreak.

Масштаб проблемы

Moonwalk предназначен не только для проигрывания видео на стороне пользователя, он также предоставляет воспроизводимый контент. Как таковой Moonwalk работает как сеть доставки контента (CDN). Чтобы проигрывать через него видео, нужно просто вставить код плеера на страницу сайта.

Около 80% российских пиратских кинотеатров лишились онлайн-плеера

На серверах плеера размещена библиотека, в которой насчитывается 26 тыс. фильмов и 10 тыс. сериалов. Библиотека регулярно пополняется — только за последние месяцы туда было добавлено 2,5 тыс. видео. Правообладателями многих из этих фильмов являются участники ACE и MPAA, но есть и такие произведения, права на которые принадлежат непосредственно участникам BREIN — например, военная драма «Сопротивление банкира», биографическая картина о Микеле де Рюйтере «Адмирал», триллер «Черный список».

BREIN сообщает, что на 50 самых популярных сайтов, где установлен Moonwalk, ежемесячно заходило в общей сложности 90 млн пользователей, при этом количество сессий составляло 395 млн. Это лишало правообладателей контента сотен миллионов долларов. BREIN пишет со ссылкой на данные ESET, что 91% российских пользователей скачивают или стримят нелегальный контент.

Кто забил тревогу

Внимание к Moonwalk в феврале 2019 г. привлекала компания Group-IB, составившая отчет о крупных игроках рынка пиратского видео. Компания сообщила, что Moonwalk работает с 2013 г., его владельцы не установлены. Стоимость просмотра контента с серверов составляет $0,6 за 1 тыс. воспроизведений. Монетизируется плеер через рекламу, рекламодателями как правило выступают нелегальные онлайн-казино.

Некоторые фильмы из библиотеки Moonwalk принадлежали непосредственно нидерландским правообладателям

Group-IB привела собственную оценку библиотеки Moonwalk — по данным компании, в начале 2019 г. в ней насчитывалось 33,5 тыс. фильмов и сериалов. Компания уточнила, что российские правообладатели ничего не могут поделать с плеером, поскольку его сервера находятся в Нидерландах. В итоге ситуация привлекла внимание BREIN, которая и решила проблему.