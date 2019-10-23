Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября

28 ноября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИТ в здравоохранении 2019».

28 ноября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИТ в здравоохранении 2019».

Одним из приоритетов развития Минздрава на 2019 год назван проект по созданию единого цифрового контура здравоохранения, включающий в себя интеграцию информационных систем медицинских организаций, централизованных систем субъектов РФ и федеральных информационных систем. С 2019 до 2021 г. Министерство направит на информатизацию более 3 млрд рублей.

Самым дорогостоящим мероприятием станет работа Федерального центра обработки данных – это основная, тестовая и резервная площадки Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, ЕГИСЗ. О том, как идет информатизация сферы здравоохранения, какие процессы по реализации проектов Минздрава уже запущены, а что еще предстоит сделать, расскажут спикеры конференции.

Рынок здравоохранения

Основные итоги ИТ в медицине в 2019 г.?;

Ключевые ИТ-сервисы, внедренные в сфере здравоохранения в 2019 г.;

Цифровизация здравоохранения в регионах.

ЕГИСЗ

Перспективы взаимодействия государственной системы здравоохранения с частными клиниками и с онлайн-сервисами;

Опыт интеграции медицинских информационных систем коммерческих клиник в ЕГИСЗ;

Проблемы и задачи стандартизации обмена электронными медицинскими данными и новая версия стандарта HL7 v.3.;

Система ЕГИСЗ как источник данных и аналитики для принятия управленческих решений в сфере здравоохранения: кейсы и опыт.;

Телемедицина

Как обеспечить соответствие телемедицинских консультаций требованиям нормативных правовых документов.;

Защита персональных данных в телемедицине;

Как обучать врачей работе с телемедицинскими технологиями.

Цифровизация в фарме

Как внедрение системы маркировки лекарств меняет фармацевтический рынок;

Внедрение маркировки в ИТ-системы предприятий;

Интернет-аптека: как сделать удобный для покупателя сервис.

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ в здравоохранении 2019».

Подтвердили выступление с докладом и участие в дискуссии:

Алексей Деев, глава представительства в России, Synology;

Олег Кальмуцкий, руководитель ИТ, Дорожная клиническая больница на ст.Новосибирск-Гл. ОАО «РЖД»;

Андрей Фишер, начальник отдела ИТ, ФГБУЗ Центр крови ФМБА России;

Кирилл Васильев, начальник отдела информационных технологий, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России;

Илья Тыров, заместитель директора по развитию информационных технологий, ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»;

Павел Карелин, менеджер ИТ, «Санофи»;

Алексей Образцов, руководителя проектного офиса «Медицина будущего», «Ренессанс страхование»;

Владимир Федин, ИТ-директор, «Инвитро»;

Представитель компании Logitech.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей различных сфер бизнеса, а также поставщиков решений ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех госструктур участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.