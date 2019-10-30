Власти назвали дату запуска сервиса для работы над законами «по принципу «Википедии»

Информационная система, которая позволит участникам нормотворческого процесса работать над текстами нормативно-правовых актов «по принципу «Википедии» будет запущена в конце 2020 г. Система будет называться «Нормотворчество». Вносить изменения в тексты законопроектов можно будет только через нее, других способов не будет.



Система «Нормотворчество»

В конце 2020 г. в России в пилотном режиме будет запущена единая информационная система для подготовки нормативно-правовых актов по принципу «Википедии». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра экономического развития Савву Шипова, который выступил с соответствующим заявлением на заседании правления Торгово-промышленной палаты России.

Система будет называться «Нормотворчество». Это название прозвучало впервые, в более ранних заявлениях министерства проект фигурировал под названием «Единая национальная среда взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений».

У Минэкономразвития уже готова концепция создания системы, в настоящий момент осуществляется разработка. По словам Шипова, система позволит создать единую информационную среду, в которой будут протекать все процессы по созданию нормативно-правовых актов. В рамках пилотного проекта к системе будут подключены несколько федеральных госорганов. В случае успеха весь нормотворческий процесс постепенно будет переведен в «Нормотворчество».

Особенности работы

Работа пользователей с системой будет до некоторой степени напоминать использование онлайн-энциклопедии «Википедия». «Мы должны уйти от традиционного формата работы, когда подготовленный документ на бумаге отправляют на согласование в какие-то ведомства, и прийти к формату, когда все работают в одной среде. Как в «Википедии», где каждый, кто имеет право добавлять какие-то записи, он их делает, аргументирует, и дальше эти правки принимаются или не принимаются», — приводит слова Шипова ТАСС.

Власти разрабатывают систему подготовки нормативно-правовых актов по принципу «Википедии»

Система будет объединять представителей госорганов, которые занимаются разработкой актов, аппарата правительства и предпринимательского сообщества. Шипов подчеркнул, что нормотворческий процесс в системе должен быть полностью открытым и прозрачным. Никакие правки кроме тех, которые были сделаны через систему, в нормативно-правовые акты вносить будет нельзя. Чиновник отметил, что это «своего рода революция».

В системе можно будет осуществлять онлайн совместное редактирование текстов проектов нормативно-правовых актов. Кроме того, она будет вести историю поручений и комментариев, там можно будет ознакомиться с предыдущими редакциями разрабатываемых текстов.

В «Нормотворчество» будут интегрированы портал раскрытия проектов нормативно-правовых актов regulation.gov.ru, официальный портал уже утвержденных актов pravo.gov.ru и база законопроектов Госдумы sozd.parliament.gov.ru.

Электронное законотворчество в Госдуме

Напомним, с 2012 г. в Госдуме реализуется проект ГАС «Законотворчество», известный также как «Электронный парламент». В рамках этого проекта летом 2017 г. была запущена новая система обеспечения законодательной деятельности (СОЗД), которая пришла на смену устаревшей автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности (АСОЗД), запущенной в эксплуатацию в 1997 г.

Более современная СОЗД позволяет отслеживать статус законотворческих инициатив на каждом этапе, видеть позицию депутатов по отношению к законопроектам, просматривать видеозаписи обсуждений. У системы есть закрытая часть, к которой имеют доступ только участники законотворческого процесса, и открытая часть, с которой могут ознакомиться все желающие. К закрытой части подключено около 3,5 тыс. пользователей. У СОЗД есть мобильные приложения для iOS и Android.

Через СОЗД осуществляется коммуникация между комитетами, которые могут создавать в системе повестки заседаний и публиковать решения из протоколов. Пользователь может создать список законопроектов, по которым будет получать оповещения в случае каких-либо изменений. В системе возможна автоматизированная подготовка документов и создание шаблонов, имеется единая нормативно-справочная подсистема.