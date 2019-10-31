На российском пиратском рынке спад впервые за 5 лет

После устойчивого роста на протяжении пяти лет российский рынок пиратства сократился на 27%. Среди причин спада эксперты называют применение системы антипиратских законов, борьбу с главными рекламодателями пиратов, такими как онлайн-казино и букмекерские конторы, а также изгнание пиратских ресурсов из результатов поиска в интернете.



Сокращение рынка

Объем российского рынка интернет-пиратства в 2019 г. оценивается в $63,5 млн, что на 27% ниже аналогичного показателя за 2018 г. Это первый спад на рынке за последние пять лет, сообщает российская ИБ-компания Group-IB. По словам руководителя департамента защиты интеллектуальной собственности компании Андрея Бусаргина, рынок сократился до уровня 2016 г.

До этого в течение пяти лет рынок последовательно рос. В 2015 г. его объем составил $32 млн. В 2016 г. рынок продемонстрировал почти двукратный рост и достиг $62 млн. В 2017 г. был зафиксирован годовой рост на 21% до $85 млн. В 2018 г. рост составил 2,3%, что позволило рынку выйти на объем $87 млн. Рост рынка обеспечивали реклама нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, использование пиратами сетей доставки контента (CDN) и рост трафика.

Несмотря на сокращение рынка в 2019 г., спрос на пиратскую продукцию со стороны российских пользователей даже несколько подрос. За год россияне около 10,4 млрд раз пробивали в популярных поисковых системах возможность бесплатно посмотреть фильмы и сериалы. Это на 0,06% больше, чем в прошлом году.

Применение закона и уход рекламодателей

В числе причин сокращения рынка Бусаргин называет изменения в законодательстве и распространение практики досудебных блокировок пиратских сайтов. В России начала работать система антипиратских законов, которая в том числе ввела «вечную» блокировку пиратских сайтов и их «зеркал». «Законодательное поле борьбы с пиратством в России было перепахано множество раз и теперь начало давать свои плоды: участники рынка научились эффективно пользоваться своими правами и решать вопросы, связанные с правообладанием на контент в досудебном порядке», — отмечает Бусаргин.

На российском рынке интернет-пиратства спад впервые за пять лет

Еще одной причиной, по его словам, стали «тактические успехи в борьбе с пиратством». Под этим он понимает, например, борьбу Федеральной налоговой службы (ФНС) с букмекерами и гемблингом, результатом которой стало вытеснение рекламодателей пиратских ресурсов. Напомним, главными рекламодателями пиратских кинотеатров в последние годы стали онлайн-казино и игровые сайты. В частности, благодаря усилиям ФНС казино Azino777 сместилось вниз с лидирующих позиций в рекламе.

Также против пиратских ресурсов работает улучшение алгоритмов поиска и перемещение вниз поисковой выдачи страниц, содержащих встроенную рекламу, такую как баннеры, всплывающие окна, подложки, реклама в плеере, и др. У пиратов стало меньше возможностей размещать рекламу, соответственно снизилась выручка. По подсчетам экспертов Group-IB, крупный пиратский сайт получает от рекламы в среднем $10 тыс. в месяц.

Меморандум крупного бизнеса

Переломным моментом в борьбе с пиратством Group-IB называет подписание в ноябре 2018 г. антипиратского меморандума, к которому присоединились «Яндекс», Mail.Ru, Rambler, «Первый канал», ВГТРК, «СТС Медиа» и «Газпром-медиа». Меморандум обязал поисковые системы удалять ссылки на пиратские ресурсы из результатов поиска. За год правообладателями было зарегистрировано около 600 тыс. ссылок на пиратские копии фильмов и сериалов.

«Радикальное изменение в 2019 г. состоит в том, что уже не каждое намерение нелегитимно посмотреть бесплатный фильм приносило заработок пиратам, — отметил Бусаргин, — Прежде всего, это результат работы меморандума: если раньше, даже при удалении пиратского контента, зритель все равно мог через поисковик попасть на пиратский ресурс, и, хотя и не мог посмотреть фильм, реклама прокручивалась, а заработок шел пиратам, то в 2019 г. пользователь даже намеренно не всегда мог попасть на пиратские сайты».

Крах Moonwalk

Негативное влияние на пиратство в России оказало также прекращение работы онлайн-плеера Moonwalk, которым пользовались для показа видео 80% российских пиратских ресурсов. Работа плеера была остановлена после того, как несколько дней назад Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений (BREIN) смогла добиться отключения серверов, обеспечивающих его функционирование.

В результате просмотр видео стал невозможен на таких популярных в России пиратских ресурсах как BasKino, HDrezka, KinoGo, «ГидОнлайн» и др. Поскольку это произошло недавно, на состоянии пиратского рынка в 2019 г. ситуация сильно отразиться не должна.

Moonwalk предназначен не только для проигрывания видео на стороне пользователя, он также предоставляет воспроизводимый контент. На серверах плеера размещена библиотека, в которой насчитывается 26 тыс. фильмов и 10 тыс. сериалов. BREIN сообщает, что на 50 самых популярных сайтов, где установлен Moonwalk, ежемесячно заходило в общей сложности 90 млн пользователей, при этом количество сессий составляло 395 млн. Это лишало правообладателей контента сотен миллионов долларов.

После ликвидации Moonwalk затруднения с доставкой контента возникли и у двух других крупных пиратских CDN — HDGO и Kodik — поскольку они пользовались одними и теми же серверами в Нидерландах. В результате количество пострадавших российских пиратских кинотеатров выросло до 90%.