Samsung внезапно решил уничтожить свое фирменное облако. Пользователей отправят к Microsoft

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Облачный сервис Samsung Cloud, позволяющий владельцам смартфонов Samsung хранить в нем свои данные, будет отключен. Южно-корейский вендор заменит его на OneCloud в рамках сотрудничества с Microsoft, и этот сервис станет безальтернативным для пользователей гаджетов Samsung.



Партнерство с Microsoft

Компания Samsung готовится к закрытию собственного облачного сервиса Samsung Cloud, аналога Apple iCloud. По данным ресурса Mspoweruser, это станет еще одним шагом на пути к тесному сотрудничеству с корпорацией Microsoft, потому что в качестве замены Samsung Cloud был выбран сервис Microsoft OneDrive.

О партнерстве с Microsoft в области пользовательских сервисов представители Samsung сообщили в начале августа 2019 г. во время премьеры флагманского смартфона Galaxy Note 10 в Нью-Йорке. Ее техника, включая смартфоны и планшетные компьютеры, получит расширенную поддержку многочисленных веб-сервисов Microsoft, в том числе и Office 365. Факт сотрудничества с Samsung лично подтвердил глава Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella). При этом на презентации Galaxy Note 10 не говорилось о полном прекращении работы Samsung Cloud в пользу облака Microsoft – оно было предложено пользователям в качестве альтернативы.

Что умеет Samsung Cloud

По своим возможностям Samsung Cloud во многом схож с iCloud. Сервис позволяет пользователям хранить в облаке не только фотографии и видеоролики, но и полноценную резервную копию данных с их мобильных устройств. Это могут быть настройки главного экрана и приложений, контакты и текстовые сообщения, а также другие настройки – Wi-Fi, часы, будильник и др.

Облако Samsung Cloud

Фактически, Samsung Cloud позволяет быстро мигрировать на новое устройство практически в автоматическом режиме или восстановить настройки на имеющемся гаджете в случае сброса параметров. Российским пользователям этот сервис предлагает три тарифных плана: 5 ГБ бесплатно, 50 ГБ за $1 в месяц и 200 ГБ за $3 в месяц.

OneDrive в качестве альтернативы

Вместо фирменного облака Samsung станет использовать аналогичный сервис Microsoft – OneDrive. На момент публикации материала не было известно, как скоро она полностью «переедет» в новое облако, и в какую сторону изменятся тарифы. В настоящее время каждому пользователю OneDrive бесплатно доступны 5 ГБ дискового пространства, но они могут выбрать тариф с 1000 ГБ (1 ТБ) и подпиской на Office 365 Personal. В ряде регионов мира доступен 100-гигабайтный тариф, но в России он не действует. Стоимость услуг на официальном сайте Microsoft отсутствует.

Мобильная версия Microsoft OneDrive на экране Samsung Galaxy Note 10

Также нет информации, в каких странах «переезд» произойдет в первую очередь, но на 31 октября 2019 г. опция перехода на OneDrive была доступна в Южной Корее. Сейчас они могут принять решение о переходе в новое облако самостоятельно, но вернуться обратно у них уже не получится, а в будущем переход будет осуществлен автоматически на всех мобильных устройствах Samsung.

С точки зрения возможностей для пользователей ничего не изменится – они по-прежнему смогут хранить на облачных серверах свои снимки и видеоролики, а вместе с ними – настойки телефона и бэкапы. При переходе на OneDrive весь контент, хранящийся в Samsung Cloud будет перенесен в новое облако автоматически.

Облако не для всех

В работе Samsung Cloud существует определенное ограничение, судьба которого тоже пока не решена. С 6 февраля 2018 г. этот сервис не поддерживает создание резервных копий сторонних приложений, установленных на смартфонах или планшетах пользователей. До этой даты пользователи могли создавать резервные копии любого ПО без исключений – игр и программ от любых разработчиков.

Другими словами, в Samsung Cloud можно хранить резервные копии лишь фирменных приложений Samsung, предустановленных и скачанных дополнительно. После вступления новых правил в силу все бэкапы сторонних программ были удалены из хранилищ пользователей.

На фоне «переезда» на сторонний облачный сервис Samsung может снять эти ограничения. Тем не менее, никаких подтверждений к этому пока что нет.

Непопулярное решение

Крупные производители мобильной электроники предпочитают, в отличие от Samsung, развивать собственные облачные сервисы, а не подключаться к сторонним. Яркий пример – упомянутая компания Apple, облако которой (iCloud) тесно вплетено в ее экосистему.

Компания Xiaomi, один из лидеров на мировом рынке смартфонов, тоже продвигает собственное облако Mi Cloud, предлагая практически те же функции, что есть у Samsung Cloud. Это облако доступно владельцам гаджетов Xiaomi по всему миру, вне зависимости от типа установленной на них прошивки – китайской или глобальной.