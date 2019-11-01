Запущено первое в России распознавание лиц в облаке

Сервис Ivideon запустил решение Ivideon Faces, которое проводит распознавание лиц в облаке. До этого системы распознавания лиц работали только на мощностях заказчика. Компания подсчитала, сколько сможет сэкономить клиент, если предпочтет облачный вариант.



Распознавание лиц в облаке

Российский сервис облачного видеонаблюдения Ivideon запустил облачное решение для распознавания лиц Ivideon Faces. Это первое подобное решение в России, сообщает компания. В настоящий момент оно в пилотном режиме тестируется в сетевых кафе OneBucksCoffee, «Правда кофе» и других компаниях.

Ivideon поясняет, что до этого для использования систем распознавания лиц клиенту был необходим сервер, современные камеры и специальное ПО. Облачный вариант позволит бизнесу не тратиться на дорогостоящее оборудование. Кроме того, доступ к аналитике можно будет получить с любого устройства в любой точке планеты, если там есть интернет.

На своем сайте Ivideon сообщает, что уже девять лет занимается разработкой систем облачного видеонаблюдения и видеоаналитики для дома и бизнеса. По данным компании, у нее 3,5 млн пользователей более чем в 100 странах. Данные обрабатываются в 15 дата-центрах. Среди своих клиентов компания перечисляет Google, «Ростелеком», «Мегафон», «Яндекс.Такси», «Роснефть», Gett и другие компании.

Что умеет система

Система Ivideon Faces способна определить, новый перед ней клиент или постоянный, а также распознать его возраст, пол и эмоции. Сервис может проводить анализ посещаемости по дням и часам. С его помощью можно составлять списки постоянных и нежелательных посетителей. Предусмотрена настройка уведомлений, которые оповещают, что было замечено лицо, внесенное в список. Также система может осуществлять поиск конкретных лиц в архиве и составлять подробные отчеты по целевой аудитории.

Россияне запустили систему распознавания лиц в облаке

Чтобы обеспечить работу Ivideon Faces, клиенту понадобятся только камеры видеонаблюдения, причем это могут быть устаревшие модели. Они подключаются к системе через технологию Ivideon Bridge. Одновременно к облаку можно подключить до 16 камер или каналов видеорегистратора.

Кому это нужно

Решение предназначено для предприятий из сфер услуг, ритейла, отельного и ресторанного бизнеса, а также банков и офисных пространств. Ритейлу и банкам оно даст возможность формировать персональные предложения для посетителей, а также контролировать работу сотрудников. Офисные пространства смогут с ее помощью вести подсчет сотрудников и учитывать их рабочее время.

Как поясняет гендиректор Ivideon Андрей Юдников, у компаний, которые борются за интерес потребителя, «есть острая необходимость «узнавать» своего покупателя в лицо: персонализировать сервис и предложения, анализировать настроение гостя, его готовность вернуться». Эти потребности и должен закрыть Ivideon Faces.

Стоимость услуг

Использование Ivideon Faces обойдется заказчику от 3150 руб. за одну камеру в месяц. Стоимость рассчитывается с учетом глубины облачного архива и количества уникальных распознаваемых лиц. Тариф с распознаванием 500 лиц в сутки будет стоить 4750 руб. в месяц за одну камеру, если подключаться на год. Соответственно, для десяти камер это будет 47,5 тыс. руб. в месяц. Есть возможность договориться о персональных условиях, зависящих от потребностей конкретного бизнеса.

Для сравнения Ivideon приводит свою калькуляцию расходов для того случая, когда бизнес запускает не облачную, а локальную систему распознавания лиц на десять камер. Установка современных камер обойдется клиенту по 40 тыс. руб. за штуку. ПО для распознавания лиц будет стоить примерно 75 тыс. руб. на камеру. Также понадобится жесткий диск от 4 ТБ, на который будет производиться запись в разрешении 1920 х 1080 пикселей. Такой диск будет стоить около 10 тыс. руб. за штуку. Суммарную стоимость всей системы компания определяет на уровне 850 тыс. руб., не считая стоимости камер и расходов на обслуживание и амортизацию оборудования.