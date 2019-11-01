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В России заработал первый суперсервис. Это оформление ДТП без полиции

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, Текст: Валерия Шмырова

В России заработал суперсервис «Европротокол онлайн», который даст возможность водителям оформить извещение о ДТП без участия сотрудников ГИБДД. Оформление будет происходить через мобильное приложение «Помощник ОСАГО». Это первый суперсервис из 25, запланированных к запуску в России.

«Европротокол онлайн»

С 1 ноября 2019 г. в России работает первый электронный суперсервис — «Европротокол онлайн». Это пилотный запуск, сервис доступен в пяти регионах: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и республике Татарстан. Воспользоваться сервисом пользователи могут через мобильное приложение «Помощник ОСАГО». Оно было разработано Центробанком и Российским союзом автостраховщиков (РСА).

С помощью сервиса водители автотранспорта могут оформить извещение о ДТП без участия сотрудников ГИБДД. Это существенно экономит время, так как им не придется ждать прибытия представителей дорожно-патрульной службы на место происшествия. На сегодняшний день в России более 50% аварий оформляются без вызова сотрудников ГИБДД.

После оформления европротокола водители могут уехать с места ДТП, что снижает риск возникновения пробок в этом районе. По словам первого зампреда Центробанка Сергея Швецова, уменьшение количества пробок будет означать сокращение издержек и пойдет на пользу экономике.

Когда можно использовать сервис

Самостоятельно оформить извещение через «Европротокол онлайн» водители могут в том случае, если в ДТП участвовали всего два автомобиля. Владельцами обоих авто должны быть физические лица. При этом у водителей не должно быть разногласий относительно обстоятельств ДТП.

Кроме того, обоим водителям нужна учетная запись на портале госуслуг. Оттуда приложение возьмет данные о водительском удостоверении и свидетельстве о регистрации автомобиля. Также в будущем из профиля на портале госуслуг будет подтягиваться страховой полис. Для оформления европротокола онлайн достаточно, чтобы приложение было установлено на мобильном устройстве одного из водителей.

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В России заработал суперсервис «Европротокол онлайн»

Через приложение можно оформить европротокол с фотофиксацией или без нее. Максимальная выплата при использовании фотофиксации достигает 400 тыс. руб., без нее — 100 тыс. руб. Оба водителя подписывают форму, которая передается в базу РСА, после чего получают в приложении уведомление о завершение оформления ДТП.

По словам замглавы Минкомсвязи Максима Паршина в будущем в суперсервисе появится конструктор ДТП для отображения схемы аварии. Кроме того, «Помощник ОСАГО» можно использовать для проверки действительность страхового полиса через АИС ОСАГО по серии и номеру.

Запуск суперсервисов

«Оформление европротокола онлайн» входит в число 25 так называемых суперсервисов, которые планируются к запуску в России. Суперсервисом называется комплекс связанных между собой электронных госуслуг, которые предоставляются пользователю по жизненной ситуации. Все 25 приоритетных жизненных ситуаций были определены президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности в феврале 2019 г.

До конца 2019 г. на портале госуслуг должны появиться прототипы всех суперсервисов. Они запускаются с целью выяснить у будущих пользователей, достаточно ли удобны сервисы, и чего в них не хватает. В июле 2019 г. на портале были представлены первые пять прототипов — это были сервисы «Рождение ребенка», «Оформление европротокола онлайн», «Поступление в ВУЗ онлайн», «Переезд в другой регион» и «Цифровое исполнительное производство».

В конце августа раздел с прототипами суперсервисов на портале пополнился еще пятью позициями — там появились сервисы «Обжалование штрафов онлайн», «Правосудие онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы», «Пенсия онлайн» и «Утрата близкого человека».

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