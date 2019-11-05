Gitlab ввел отбор сотрудников по национальному признаку. Россиян вышвырнули за борт

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Руководство Git-сервиса Gitlab запретило принимать в свой штат жителей России и Китая. Причиной ограничений стали текущий геополитический климат и напряженные отношения между сверхдержавами. При этом сам Gitlab имеет славянские корни – его основали два выходца из Украины.

Gitlab без русских

Сервис Gitlab выступил с инициативой отказа в приеме на работу жителям России и Китая. Руководство проекта опубликовало информацию об этом ограничении в разделе обсуждений на своем сайте.

Инициатива была предложена в середине октября 2019 г., и в ней говорится о невозможности россиянам или китайцам занимать в Gitlab должности, так или иначе связанные с доступом к данным клиентов компании. К примеру, они не смогут работать инженерами по эксплуатации, технической поддержке или сфере обеспечения безопасности. На 5 ноября 2019 г. она находится на обсуждении и в силу не вступила, но по данным ресурса ZDNet, россияне уже стали получать отказы в приеме на работу в Gitlab.

По данным руководства, клиенты сервиса опасаются, что россияне и китайцы займутся кражей этой информации. Раскрывать названия компаний, переживающих о наличии русских и китайцев в составе команды Gitlab, представители сервиса не стали, однако на 5 ноября 2019 г. в число его корпоративных клиентов входили многие крупные корпорации из различных областей, включая информационные технологии и банковскую сферу.

«Норма» в индустрии

Объясняя свою инициативу, руководство Gitlab ссылается на несколько неназванных корпоративных клиентов сервиса. Вице-президент Gitlab Эрик Джонсон (Eric Johnson) отметил, что эти клиенты обеспокоены геополитической ситуацией в мире и тем, какое отношение к России и Китаю сложилось во всем мире.

C таким паспортом путь в Gitlab заказан

Эрик Джонсон подчеркнул, что отказ в приеме на работу на основе их места проживания или происхождения стал нормой в современной ИТ-индустрии. Тем не менее, пишет ZDNet, он не уточнил, какие еще компании используют аналогичные принципы при отборе кандидатов на должности, и как часто именно россияне с китайцами получают отказы.

Особенности ограничений

На 5 ноября 2019 г. Gitlab предлагал не принимать на работу только тех, кто проживает или находится на территории России или Китая. Происхождение соискателя на должность сервис не учитывал – если россиянин или китаец проживают за пределами родной страны, шанс на получение работы у них сохранялся. Все перечисленные ограничения не коснутся действующих сотрудников сервиса – руководство Gitlab не сообщало об их грядущем увольнении.

Помимо этого, Gitlab будет всячески мешать своим сотрудникам, если те по тем или иным причинам захотят посетить Китай или Россию. В случае если человек работает на должности, в которой у него есть доступ к данным клиентов сервиса, то он встанет перед выбором – либо он откажется от идеи поездки в «забаненные» страны, либо ему придется распрощаться с должностью и начать искать новую работу.

Принятие «закона» и реакция общественности

Обсуждение, инициированное руководством Gitlab, на 5 ноября 2019 г. активно продолжалось, и сам запрет на прием на работы россиян и китайцев в компании не был введен. Предполагаемая дата прекращения диалогов на эту тему – 6 ноября 2019 г., а сроки вступления ограничений в силу руководство Gitlab пока не установило.

Руководство Gitlab узнало о себе много нового

В то же время недопуск выходцев из России и Китая к должностям с доступом к информации о клиентах в Gitlab уже действует, хотя и негласно – это подтвердил СЕО сервиса Сид Сибрандий (Sid Sijbrandij). Он также сообщил, что действующие сотрудники компании не потеряют свою работу из-за мирового геополитического климата. В то же время он не пояснил, заставят ли россиян и китайцев, работающих, к примеру, в техподдержке Gitlab, перейти на другую должность, в том числе и, возможно на более низкооплачиваемую.

Инициатива Gitlab вызвала шквал негативных отметок и комментариев, количество которых в значительной степени перевесило положительные и нейтральные ответы пользователей. Несогласные с действиями Gitlab не стеснялись в выражениях и недоумевали, почему инициатива руководства сервиса коснулась именно этих стран, а не каких-либо других.

Идея отсева соискателей в Gitlab по национальному признаку поддержки не снискала

Ряд пользователей отметили, что в октябре и ноябре 2019 г. В США (головной офис Gitlab находится в Сан-Франциско) не существовало ни одного закона, запрещающего нанимать на работу людей из России и Китая и тем более позволяющего препятствовать действующим сотрудникам в их желании посетить эти страны.

Неоднозначность национализма Gitlab

Напряженные отношения, сложившиеся за последние годы между США и Россией, США и Китаем, влияют на многие процессы в мировой экономике. Однако Gitlab – изначально не американский сервис, его создатели – выходцы из Украины Валерией Сизов и Дмитрий Запорожец. Проект был запущен ими в 2011 г., а Сид Сибрандий, рассказавший про то, что национализм в компанию уже внедрен, присоединился к ним лишь спустя два года, в 2013 г.

Git-сервисы против россиян

Отказ Gitlab от приема на работу россиян стал вторым шагом глобальных Git-репозиториев за последние несколько месяцев по дистанцированию от России. В конце июля 2019 г. CNews сообщал, что GitHub, схожий по своим возможностям проект, начал блокировать аккаунты разработчиков из регионов, на которые распространяются санкции США, включая Крым. VPN не помогает, потому что заблокированы именно сами репозитории, причем скачать или экспортировать их невозможно. Сам GitHub в настоящее время целиком и полностью принадлежит американской корпорации Microsoft.