Россияне разработали онлайн-измеритель стресса сотрудников. Видео

Трудоголик как субъект повышенного риска

Российская компания «Битрикс24» объявила о разработке принципиально новой технологии для персонального измерения и контроля уровня стресса сотрудников компаний. По собственным данным «Битрикс24», эта разработка является уникальной технологией в мировой практике.

Новая технология «Битрикс24» разработана в рамках корпоративной философии компании под названием ЗОР — «Здоровый Образ Работы». Как отмечают разработчики, для успешного контроля и управления личного уровня стресса сотрудников первоначально следует научиться измерять его на регулярной основе.

«Во главе любого проекта, компании или корпорации всегда были и будут стоять люди. Сегодня бизнес требует от нас постоянно быть в «деловом тонусе». Мы всегда на связи, всегда в онлайне, всегда в рабочем процессе. Такой ритм неизбежно ведет к постоянному износу ресурсов организма. Стресс выходит из-под контроля и начинает наносить нам ущерб. Наша технология позволяет измерять уровень стресса. Мало кто знает, но в малых дозах он полезен для продуктивности человека. Секрет в том, чтобы удерживать его показатель в «зоне эффективности». Эта концепция лежит в основе нашей новой антистресс-функции», – отметил Сергей Кулешов, эксперт сервиса «Битрикс24».

Электронный измеритель стресса: как это работает

Технология измерения стресса «Битрикс24» базируется на мониторинге так называемой «вариабельности сердечного ритма» (ВСР. Heart Rate Variability в англоязычной терминологии, или HRV), или изменения интервала между началом одного сердечного цикла и началом следующего. На практике этот физиологический феномен измеряется по изменением интервала между ударами сердца.

Интерфейс системы измерения стресса «Битрикс24»

Для измерения ВСР сотруднику необходимо всего лишь приложить палец к камере смартфона с предустановленным приложением «Битрикс24». Процесс измерения уровня стресса, энергии и продуктивности приложением занимает всего две минуты.

Руководитель подразделения или владелец бизнеса получают мониторинг уровня стресса сотрудников. С помощью полученных данных можно определить сотрудников и/или подразделения в зоне «ментального риска», и затем оперативно вывести людей и бизнес из-под потенциального удара.

Информация о результатах измерения стресса также доступна непосредственно сотруднику. При желании он имеет возможность выложить эту информацию в свой профиль «Битрикс24» и открыть коллегам доступ к ней.

Впервые этот метод описал еще в 1760 г. швейцарский физиолог и анатом Альбрехт фон Галлер (Albrecht von Haller). Позднее учеными было доказано, что вариабельность сердечного ритма является одним из показателей жизнедеятельности после инфаркта миокарда, застойной сердечной недостаточности, диабетической невропатии и других заболеваний.

В области психофизиологии вариабельность сердечного ритма связывают с эмоциональным возбуждением. Так, например, высокочастотная активность ВСР снижается в условиях временного прессинга, эмоционального напряжения или повышенной тревожности.

В настоящее время вариабельность сердечного ритма также широко используется в медицине, профессиональном спорте и космонавтике.

Проблема стресса и профессионального выгорания

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD), в 2017 г. Россия входила в глобальную пятерку ведущих «стран-трудоголиков»: в среднем каждый россиянин работал около 1985 часов в год, или 38 часов в неделю. Обгоняют Россию в этом рейтинге только Мексика (2257 часов), Коста-Рика (2179 часов), Южная Корея (2024 часа) и Греция (2018 часов). При этом, каждый третий россиянин регулярно задерживается на работе.

Россия в пятерке «стран-трудоголиков» (OECD, 2017)

По мнению исследователей, высокий рабочий темп приводит к регулярном стрессу, выгоранию, депрессии, конфликтам с коллегами и снижению производительности. В итоге страдает не только сотрудник, но и его команда. Если стрессу подвержен топ-менеджер, ущерб может быть нанесен благополучию всей компании.

По мнению разработчиков технологии измерения стресса «Битрикс24», новая антистресс-функция должна помочь 6 млн клиентов сервиса по всему миру. С ее помощью, полагают разработчики, можно сделать первый шаг к управлению стрессом и заботе о психологическом комфорте сотрудников.