Российским компаниям запретят подавать бумажные отчеты в таможню. Теперь только в электронном виде

Российские компании, которые занимаются торговлей со странами ЕАЭС, должны будут подавать статистические формы о движении товаров через границу только в электронном виде. Это снимет лишнюю нагрузку с бизнеса и сделает более точной торговую статистику.



Новый порядок

Компании, которые занимаются импортом и экспортом товаров между Россией и другими странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), будут подавать в таможенный орган статистические формы о перемещении товаров через границу только в электронном виде. Соответствующие изменения предусмотрены в новом Порядке ведения статистики взаимной торговли товарами Российской Федерации с государствами — членами Евразийского экономического союза.

Проекты нового порядка и постановления правительства, которым его планируется утвердить, можно найти на портале опубликования проектов нормативно-правовых актов. Проект постановления находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 19 ноября.

После вступления в силу этих документов утратит силу постановление от 7 декабря 2015 г. № 1329 «Об организации ведения статистики взаимной торговли Российской Федерации с государствами — членами Евразийского экономического союза».

В пояснительной записке отмечается, что новый порядок направлен на совершенствование ведения статистики взаимной торговли России с другими странами ЕАЭС. Подача статистической формы только в электронном виде должно снизить нагрузку на заявителей и обеспечить более быстрое поступление формы в таможенный орган. Новый порядок даст возможность повысить качество статистической информации о торговле России с другими странами ЕАЭС, гласит записка.

Компаниям, которые торгуют со странами ЕАЭС, нужно будет подавать статистические формы только в электронном виде

Кроме того, новый порядок дает дополнительные восемь рабочих дней для подачи в таможенной орган статистической формы без привлечения к административной ответственности. Также он упростит заполнение статистической формы для товаров, которые перемещаются через границу в рамках интернет-торговли в адрес физических лиц.

Порядок подачи статистической формы

Пункт 9 нового Порядка ведения статистики гласит, что статистическая форма должна предоставляться в таможенный орган в электронной форме, при этом ее необходимо заверить усиленной квалифицированной электронной подписью. Форма подается через личный кабинет участника внешнеэкономической деятельности на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС). Таможенный орган, куда была подана форма, должен осуществить ее электронную регистрацию. При этом датой подачи формы будет считаться та дата, когда она была подана через личный кабинет.

Если таможенный орган обнаружит в форме недостоверные сведения, он должен уведомить об этом заявителя. У заявителя будет десять рабочих дней на то, чтобы подать в электронном виде через личный кабинет исправленный вариант формы и заявление об аннулировании прежнего варианта, подписанное электронной подписью. Заявление можно составлять в произвольной форме, но в нем обязательно нужно указать регистрационный номер аннулируемой формы, перечень вносимых изменений и обоснование их внесения.

Если заявитель сам понял, что отправил в первом варианте формы недостоверные сведения, то он точно также по собственной инициативе направляет в таможенный орган исправленный вариант и заявление об аннулировании предыдущего.

Напомним, статистическая форма подается российскими компаниями, которые занимаются импортом и экспортом товаров между Россией и странами-участницами ЕАЭС. Форма подается за отчетный месяц по нескольким отгрузкам/получениям товаров, выполненных на одних условиях в рамках одного контракта. Можно подавать форму и по каждой отгрузке и получению отдельно. Форма подается в течение первых десяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным.